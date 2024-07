El memorable 5-0 de Colombia a Argentina

GUADALAJARA, Jalisco 12-Jul-2024 .-Este domingo, Argentina y Colombia se enfrentan una vez más, y ahora en una Final de Copa América. Si bien, el duelo no se considera como uno de los Clásicos Sudamericanos a la altura de Argentina-Brasil, Argentina-Uruguay o Brasil-Uruguay; sí hay cierto morbo.

Y es que, entre la infinidad de batallas entre Argentina y Colombia, hay un resultado que sigue retumbando en la memoria no sólo de los Países involucrados, sino a nivel mundial: el 5-0 que le propinó Colombia a Argentina en El Monumental, de River Plate, en lo que fue la eliminatoria mundialista rumbo a Estados Unidos 94, y que le costó a la albiceleste buscar su boleto a través de un Repechaje contra Australia.

Sin embargo, pese a lo escandaloso del marcador, la victoria aplastante de Colombia no fue tan sencilla, según lo cuenta el técnico de aquella espectacular Selección cafetalera, Francisco 'Pacho' Maturana.

Las dudas de 'Pacho' Maturana

El 5 de septiembre de 1993 fue la fecha programada para jugarse el último partido del Grupo A, en donde Argentina y Colombia llegaron obligados a ganar para evitar la Repesca. Colombia era líder del Grupo A con 8 puntos y Argentina el segundo con 7.

El claro favorito por historia era Argentina y por ser local en el histórico Estadio El Monumental, pese a que no contaba con su figura y capitán Diego Armando Maradona (QEPD).

Por el ambiente hostil que había de parte de la afición argentina y la presión de jugar en un recinto como El Monumental, 'Pacho' Maturana estaba nervioso más allá de que contaba con la mejor generación de futbolistas colombianos con Óscar Córdoba, Luis Carlos Perea, Leonel Álvarez, Freddy Rincón (QEPD), Adolfo 'Tren' Valencia, y el popular Carlos 'Pibe' Valderrama.

Incluso, 'Pacho' Maturana ha confesado, que a los 20 minutos del primer tiempo estuvo a punto de hacer cambios en el once inicial al ver que Argentina superaba en funcionamiento a Colombia.

"En ese partido a los 20 y pico de minutos estaba pensando en cambiar cosas. El primer tiempo no fue bueno, yo me sentía incómodo con la expresión futbolística de Colombia, y (Hernán) 'Bolillo' (Gómez, su auxiliar) fue el que me tranquilizó, porque de entrada yo quería hacer cambios. Pero 'Bolillo' me insistió, 'espera que baje la marea, espera', me dijo.

"Entonces cuando voy a cambiar justo viene un gol (al 41´de Freddy Rincón). Me tranquilizan y me dicen que ahora todo iba a mejorar y cuando empieza el segundo tiempo viene el otro gol (de Faustino Asprilla al 49´). Entonces ya empezaron a venir más, pero yo siempre tenía la sensación de que Argentina metía un gol y nos empataba", ha manifestado 'Pacho' Maturana en diversas entrevistas.

Tras los dos primeros goles, 'Pacho' Maturana aún pedía prudencia para no excederse en confianza. Pero, a partir del tercero ya nadie paraba a Colombia ante una Argentina que se caía a pedazos frente a los goles anotados de nuevo por Freddy Rincón al 72', Asprilla al 79', y finalmente el tiro de gracia de Adolfo 'Tren' Valencia al 84´.

"Yo les pedí mesura, nada de celebrar, quietos en primera. Después, en el segundo tiempo, viene el segundo gol. Ellos a salir del banco, y yo nada, quietos. Después llega el 3-0 y Gustavo Moreno me mira y me dice: 'Pacho, no jodas, come mierda, si me vas a matar, mátame', y salió a celebrar con los jugadores y lo hicieron todos los del banco. Y ya en el cuarto gol hasta salí yo, que no soy de celebraciones. Nunca estuve tranquilo, porque esa Argentina nunca se entregó", comentó Maturana.

Aquel triunfo histórico provocó que figuras como Pelé (QEPD) y Johan Cruyff (QEPD), dieran como favorita a Colombia para ganar el Mundial de Estados Unidos 94, y junto con ellos la prensa internacional.

El final de aquella historia sería muy distinto cuando Colombia no pasó ni de la fase de grupos en Estados Unidos 94. Pero el 5-0 queda inscrito de por vida en la memoria de Colombia y Argentina.