´El Vasco´ molesto por el ´apoyo´ de equipos de Liga MX

Javier ´El Vasco´ Aguirre no ocultó su molestia al ser cuestionado sobre la negativa de algunos equipos de la Liga MX a ceder a sus jugadores para los partidos que sostendrá la Selección Mexicana contra el Inter de Porto Alegre y River Plate.

"El Vasco" aseguró que, si bien los equipos no tienen la obligación de prestar a sus jugadores, habría sido de mucha ayuda especificar las aportaciones y "ayudas" que los clubes podrían ofrecer al conjunto tricolor.

"Lo que me molesta es que no está especificado en qué consiste el apoyo. Se habla de ´te apoyo prestándote algo de dinero´ o ´te dejo mi coche´, pero eso no se mencionaba en el acuerdo. Se jugará la jornada dos sin seleccionados, sí, pero los clubes no tienen ninguna obligación, salvo moral, de prestar a sus jugadores o no.

Si el acuerdo se hubiera cumplido tal como se redactó y como se aceptó, no estaríamos aquí. Tal vez en las letras pequeñas no se especifica bien, pero fuera de esto, ningún club tiene la obligación de prestarte lo que tú quieres", afirmó el timonel nacional de cara al duelo de este jueves ante el club brasileño.

No obstante, "El Vasco" Aguirre prefiere ver la convocatoria como una oportunidad para los juveniles, quienes ya cuentan con experiencia en selecciones inferiores y que, poco a poco, han ido destacando en la Liga MX.

"Entiendo a los clubes, tienen sus prioridades, y es cierto que hay una diferencia entre la idea original y la realidad actual. Sin embargo, es una selección que a mí me ilusiona mucho. Muchos, tal vez, no serían mi primera opción, y no me escondo, pero las oportunidades son estas. O te subes al tren o puede que no vuelva a pasar. Creo que los jugadores están muy conscientes de ello", afirmó.

"Tenemos al capitán de la Sub-23, de la Sub-20, chicos que han jugado en el torneo Esperanzas de Toulon. Salvo cuatro juveniles que no habían estado, tenemos a varios que ya han pasado por el proceso de selección. Son jugadores probados en primera división. Es un equipo joven, con un promedio de edad de 24 años y tres meses", destacó Aguirre.

Por último, ´El Vasco´ habló sobre la dificultad de tener un proceso como el que él vivió en 1986, de la mano de Bora Milutinovic, cuando el combinado nacional pudo concentrarse con gran anticipación para enfrentar la Copa del Mundo en México.

"Las fechas FIFA nos condicionan a los seleccionadores desde hace muchos años. En 1986, Bora tuvo a 26 jugadores y nos llevó un mes por todo el mundo. Hoy en día, esto es impensable debido al calendario y a las fechas FIFA. Es muy complicado poder jugar futbol con los rivales que uno quisiera, ya que en las fechas FIFA todos están jugando eliminatorias mundialistas. Tener partidos de preparación es una labor titánica", concluyó.