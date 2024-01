En América esperan que ´Chicote´ se suba al barco

Ramón Juárez se refirió a la llegada de Cristian ´Chicote´ Calderón al América y espera que el refuerzo del América sea consciente del club que ahora defenderá, así como el esfuerzo que le ha visto en los entrenamientos.

"Es consciente del club al que llegó, la situación en la que le tocó llegar. Espero lo mismo que de cualquier jugador del plantel, que dé lo mejor en cada partido, que sepa la responsabilidad que es jugar en América y que se suba al barco en el que vamos. Que tenga la mentalidad de que aquí se viene a dar lo mejor, sumar en pro del equipo, un gran esfuerzo como en los entrenamientos y espero que se mantenga, que dé lo mejor", sentenció.

América debuta este fin de semana en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX con una visita a Tijuana, equipo al que enfrentarán con un cuadro conformado por jugadores que usualmente no son titulares y juveniles con participación mayormente en la categoría Sub 23.

"Creo que la responsabilidad es máxima. Sabemos que a la afición del América no le interesa la situación en la que vayamos, lo que importa son los resultados. Sabemos de la exigencia de este partido. Tenemos que ir a sacar un gran resultado, pese a las ausencias. Se ha conformado un buen grupo para viajar a Tijuana. A la afición tan exigente no le interesa quiénes van y quiénes se quedan sino sacar un buen resultado. Tenemos la responsabilidad al máximo", expresó.

En lo individual, Juárez sabe que la competencia interna en Coapa será dura con otros centrales por la titularidad, más si se considera que es posible que Cáceres se quede y también viene el regreso de Néstor Araujo tras su lesión. Pese a eso, aseguró que tiene los argumentos necesarios como para ser titular.

"En lo personal me siento a la par totalmente, creo que puedo tener mi lugar en el once inicial. Es una gran competencia interna, es de suma importancia para el plantel tener una competencia bastante alta. Con mucha humildad trato de aprender lo mejor de ellos, tienen mayor experiencia y es lo que trato de absorber. Me veo capaz de ser el central titular de América, siempre trabajando y dar lo mejor de mí. Así me veo, si no fuera así no le vería sentido. Me veo capaz, me siento con las cualidades y daré lo mejor de mí para dejarle duda a André a la hora de armar su once inicial", comentó.