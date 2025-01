En Charros no tienen prisa tras derrota en primer juego.

GUADALAJARA, Jalisco 22-Jan-2025 .-Anoche se disputó el primer juego de la Serie de México de la Liga Mexicana del Pacífico, en el cual los Charros de Jalisco cayeron por la mínima (3-2) ante Tomateros de Culiacán, en un interesante duelo de pitcheo.

Por un lado, "Manny" Bañuelos registró su nombre al empatar a Orlando Lara como los dos pitchers con más ponches en un juego de playoffs, para los caporales, con 8. Por el otro, el refuerzo guinda para esta Serie Final, Odrisamer Despaigne, lanzó 7.1 entradas y consiguió 6 chocolates. Además, Stephen Nogosek se apuntó el salvamento para poner el conteo en 1-0 para los culichis.

Ante ello, para el manager albiazul, Benjamín Gil, no hay prisa alguna por finalizar la serie en la cantidad mínima de juegos, según comentó en conferencia de prensa.

"No me interesa si son pues cuatro (juegos) no van a ser, si son cinco, seis o siete, no me interesa, es ganar cuatro partidos. Lo tenemos en mente desde el 15 de septiembre, eran 12 victorias en enero, tres series de cuatro victorias.

"Si Dios nos da la oportunidad de ganarlo en cinco ahora pues que bien, si son seis también, si son siete imagínate qué bonito regalo para toda la afición del beisbol en México", compartió el manejador caporal.

Este día Jalisco y Culiacán se volverán a ver las caras para el juego 2 de la Serie de México en punto de las 19:30 horas, en el Estadio Tomateros. Los abridores anunciados son Ronald Medrano -por Charros- y Manuel Barreda.