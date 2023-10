En Frontera Estatal de beisbol de 60 años

CIUDAD Frontera.- Los flamantes parque de beisbol Armando "Güero" Pruneda y Baltazar "Chacho" Fabela, serán los escenarios en donde desde este sábado, la capital del deporte "Frontera Para Todos" será la sede del Campeonato Estatal de Beisbol Master de 60 Años.

Así lo dio a conocer el regidor de deportes Raymundo Arauza, a este diario de los deportistas La Voz de Monclova, informando, que ya están realizando los movimientos necesarios, para recibir selecciones que vienen de Saltillo, quizás Torreón y Ramos Arizpe, Monclova, Frontera, Nueva Rosita y Piedras Negras.

Ayer no pude localizar al Profesor Ariel Flores, para que me explique de los equipos que tiene registrados para esta contienda beisbolera, ya que a la capital del riel, vendrán ex jugadores estrellas de antaño, lo que será una nueva novedad, para la moderna ciudad Frontera.

EN CIUDAD FRONTERA, COPA TELMEX DE FUTBOL PRIMERA FUERZA

"También Ramiro", con la autorización de nuestro presidente Roberto Clemente Piña Amaya, ciudad Frontera, va a organizar la eliminatoria Estatal de Futbol de Primera Fuerza Copa TELMEX 2023, me dijo ayer Raymundo Arauza regidor de deportes.

Ya tenemos disponibles y en perfectas condiciones, las flamantes unidades deportivas del Polideportivo Raúl "Papo" Ríos y las canchas de Armando "Güero" Pruneda, me comentó Raymundo Arauza.

Por cierto, ya tarde se reporta Jaime Serna, dirigente del Futbol Asociado de ciudad Frontera, para informar que mañana miércoles, tendrá junta de representantes de equipos a las 6 de la tarde en Salón de Pensionados, ya después me informa que paso.