En Pumas no se negocia la intensidad y garra .- Caicedo.

CIUDAD DE MÉXICO 18-Oct-2024 .-De cara al final del Apertura 2024 y del duelo ante Atlético de San Luis, el mediocampista José Caicedo destacó la intensidad y garra que Pumas ha demostrado a lo largo del certamen.

"En Pumas no se negocia la intensidad y garra, y siento que cada partido salimos a hacer lo mismo, independientemente de que algunas veces no se nos dan los resultados, pero esa es la parte que Pumas no negocia, la garra, la intensidad, y más ahora que jugamos en casa", dijo en conferencia de prensa.

Un triunfo el domingo ante los potosinos sería vital para los auriazules, pues además de permanecer dentro de zona de Liguilla directa, ayudaría a seguir restando presión en el entorno del entrenador Gustavo Lema, quien hasta hace muy poco se había visto envuelto en constantes críticas por el rendimiento del equipo.

"El profe ha sabido manejar esa presión de la mejor manera. Obvio siempre ha tenido el respaldo de nosotros e independientemente de lo que haya pasado, los resultados hablan por sí mismos. El profe ahora está más tranquilo y sabe también lo que se juega en esta gran institución", señaló Caicedo.

"La confianza siempre ha estado, independiente de resultados que no se dieron, pero la confianza siempre ha estado, de nosotros, de los profes. No se nos dieron algunos resultados, pero el trabajo fue el que salió a flote y eso es lo que venimos haciendo partido a partido", agregó.

El futbolista colombiano también "avaló" el horario de mediodía para sus partidos como locales, en el cual jugarán los Pumas este domingo en CU.

"El horario es lindo, con nuestra gente, porque sentimos el apoyo y eso no nos puede afectar", puntualizó.