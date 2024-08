En Rayados van a jugar los que mejor entrenen.- Demichelis.

MONTERREY, NL 19-Aug-2024 .-La intensidad es una de las características principales en los equipos de Martín Demichelis y en su presentación como entrenador de Rayados, el "Micho" advirtió que no negociará el esfuerzo de sus futbolistas, pues el que mejor entrene, va a jugar.

Aunque sabe que Monterrey tiene muchas comodidades, Demichelis mencionó en conferencia de prensa que no dejará que sus jugadores se relajen y, pese al calor de la Ciudad, los entrenamientos serán intensos, en busca de que juegue el futbolista que mejor entrene.

"Para que el jugador no se relaje, entiendo que se vive bien en la Ciudad, no hay que negociar el esfuerzo, a pesar de las altas temperaturas, no vamos a negociar que el jugador no haga los esfuerzos. Entendemos el futbol, se juega como se entrena, si te entrenas en grandísimo nivel la posibilidad de llegar bien al fin de semana será grande. Van a jugar los que mejor se entrenen", sentenció.

Además, citando al auxiliar de Pep Guardiola, Juan Manuel Lillo, el nuevo estratega albiazul describió su forma de jugar.

"Me gusta hacernos dominantes a raíz de la posesión, pero utilizaré una frase muy conocida de Juan Ma Lillo, 'no me gusta jugar a tenerla, pero sí me gusta tenerla para jugar'. Hacernos dominantes, sentirnos cómodos y dentro del partido, para ponernos a atacar la mayor cantidad de veces posible, respetando el orden a la hora de defender. No sale el campeón el que más goles hace, sino el que menos recibe", mencionó.

Junto al "Micho" también se incorporaron Germán Lux y Sebastián Grazzini como auxiliares, Jorge Rey de Preparador Físico, Alejandro Saccone como entrenador de porteros y Mariano Cambursano de analista de video, además, Nicolás Sánchez seguirá como auxiliar institucional y Fabián Donelli como entrenador de porteros institucional.

Demichelis ya dirigió dos entrenamientos con Rayados y saldrá por primera vez al banquillo el viernes en Tijuana, cuando los albiazules enfrenten a Xolos por la Jornada 5 del Apertura 2024.