Enrique "Perro" Bermúdez revela problemas de salud; podría requerir un marcapasos

El reconocido narrador de fútbol mexicano, Enrique "Perro" Bermúdez, sorprendió a sus seguidores al compartir que recientemente enfrentó un grave problema de salud que lo llevó a ser hospitalizado. A través de una publicación en su cuenta de X, Bermúdez explicó que sufrió un episodio crítico, con una presión arterial extremadamente alta de 225/198, además de agua en los pulmones, lo que derivó en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca.

Diagnóstico y tratamiento

En su mensaje, Bermúdez detalló que, tras varios estudios médicos, se descartó la necesidad de una operación inmediata en el corazón. Sin embargo, mencionó que podría requerir un marcapasos si no logra estabilizar su condición a través de un plan médico que incluye cambios en su alimentación y hábitos de vida.

"Gracias a Dios no tendrán que operar el corazón, pero tendré que modificar mi alimentación, seguir un plan médico y continuar con el ejercicio que siempre he hecho. Si esto no funciona, se me colocará un marcapasos para mejorar la arritmia", señaló el periodista.

El marcapasos, explicó, es un dispositivo que ayuda a regular el ritmo cardíaco en personas con latidos irregulares o insuficientes, funcionando como un "director de orquesta" para el corazón.

Apoyo de la comunidad futbolística

Tras dar a conocer su estado de salud, diversas personalidades del mundo del fútbol y la comunicación enviaron mensajes de ánimo y deseos de pronta recuperación. Bermúdez, quien se retiró en septiembre pasado de TelevisaUnivisión tras 47 años de carrera, no ha confirmado si retomará su labor como narrador en 2025.

Cierre de un ciclo en los medios

En septiembre, Bermúdez había anunciado el fin de su etapa en TelevisaUnivisión, marcando el cierre de una trayectoria de casi cinco décadas como una de las voces más emblemáticas del fútbol mexicano.

Con este nuevo desafío en su salud, "El Perro" afronta un periodo de adaptación y cuidado personal para mejorar su calidad de vida, mientras continúa recibiendo el apoyo de su amplia base de seguidores y colegas.