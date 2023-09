Entrena con Yaquis de Obregón

Desde el campamento de pretemporada de los Yaquis de ciudad Obregón Sonora, se reportan en tercer día de entrenamiento el monclovense Carlos Alán Sepúlveda, ayer en la mañana salieron los Yaquis rumbo a La Paz Baja California Sur, ya que van a participar en un cuadrangular de béisbol Baja Series en Estadio Arturo C.Nahl.

El segunda base titular del conjunto obregonense Carlos Sepúlveda buscará, a lado de gente de experiencia, liderar a una tribu obregonense que tiene hambre de trascender y contender por el título de la Temporada 2023-2024 de la Liga Mexicana del Pacífico.

El segunda base de los Yaquis de Obregón, estuvo en su paso en su natal Monclova, al lado de su familia y amigos, platicó la sobresaliente campaña veraniega que tuvo con los Diablos Rojos del México, donde culminó con promedio de bateo de .314 AVG en 73 compromisos, con 73 carreras anotadas, 37 impulsadas, 3 cuadrangulares y un total de 88 hits.

Comentó Carlos, "Fue una grata experiencia la que viví este verano con Diablos, nunca había jugado en Liga Mexicana de Béisbol y la verdad que me recibieron bien, había dicho el chamaco de 27 años.

A su llegada al campo de entrenamiento con Yaquis, Sepúlveda reconoció el buen ambiente que ha generado el nuevo mánager Gerardo Álvarez, el cual le externó su confianza para que sea parte de los líderes que empujen a la nueva camada de jugadores de la Tribu.

"Siento que he madurado un poco más, ya no soy el mismo jugador tímido de años atrás, considero que puedo aportar cosas positivas dentro y fuera del terreno de juego. Me preparo día a día para poder ayudar donde me sea requerido, me siento en deuda con la afición y no hay otra cosa que pase por mi cabeza que ganar el título", enfatizó el jugador oriundo de Monclova, Coahuila.