Erik Lira se aleja de Cruz Azul: ¿rumores de fichaje al Mónaco?

El futuro de Erik Lira parece estar cada vez más lejos de Cruz Azul. El mediocampista mexicano no realizará el viaje a Aguascalientes para enfrentar al Necaxa, mientras continúan las negociaciones para concretar su llegada al Mónaco.

Por segundo partido consecutivo, Lira quedará fuera de actividad en la Liga MX. La semana pasada tampoco participó frente al Atlas, una señal más de que su posible salida rumbo al fútbol europeo atraviesa días decisivos.

Cruz Azul y el conjunto del Principado mantienen abiertas las conversaciones y existe optimismo para cerrar la operación antes de que termine el mercado de fichajes en Francia.

El acuerdo económico estaría prácticamente encaminado, aunque todavía existe un obstáculo que el Mónaco necesita resolver para poder registrar al mexicano.

El principal problema para concretar la llegada de Erik Lira es que el Mónaco no cuenta actualmente con una plaza disponible para un futbolista extracomunitario. El conjunto francés trabaja en movimientos dentro de su plantilla y una de las opciones sería la salida de Folarin Balogun, situación que podría abrir el espacio necesario para completar el registro del mexicano.

Las negociaciones entre los clubes llevan varias semanas y han atravesado distintos momentos. Sin embargo, con el cierre del mercado europeo cada vez más cerca, las próximas horas serán fundamentales para conocer si finalmente Lira puede dar el salto al fútbol francés.

El mercado de transferencias de la Ligue 1 cerrará el próximo 1 de septiembre, por lo que tanto Cruz Azul como el Mónaco tienen un margen reducido para resolver los últimos detalles. Mientras su futuro se define, Cruz Azul volverá a disputar un encuentro sin uno de sus mediocampistas habituales.

Erik Lira tampoco estuvo disponible para el duelo anterior contra el Atlas y ahora será baja para la visita ante los Rayos del Necaxa, correspondiente a la sexta jornada del Apertura 2026. La ausencia consecutiva del seleccionado mexicano deja claro que todas las partes buscan evitar cualquier situación que pueda complicar una transferencia que se encuentra cerca de su definición.

Para Lira, el movimiento representaría la oportunidad de comenzar su primera aventura en Europa y sumarse a uno de los clubes protagonistas de Francia. Para Cruz Azul, en cambio, significaría despedirse de una de las piezas más constantes de su mediocampo en las últimas temporadas.

Ahora la pelota está del lado del Mónaco, que necesita liberar el espacio necesario en su plantilla antes de poder dar el último paso por el mexicano.