Erik Lira no se une al Mónaco: se cae su fichaje

Se cae el fichaje de Erik Lira al Mónaco; ¿qué opciones tiene ahora?

El mediocampista mexicano tenía prácticamente todo acordado con el Mónaco, pero el movimiento se cayó en los últimos minutos del mercado de fichajes en Francia. Lo que parecía ser el próximo paso de Erik Lira en el fútbol europeo terminó por caerse en los últimos minutos del mercado de fichajes en Francia. El mediocampista mexicano tenía prácticamente todo acordado con el Mónaco, pero el club del Principado no consiguió liberar a tiempo una plaza para un futbolista extracomunitario.

El mercado francés cerró este martes a las 12:00 horas, tiempo de México, y la falta de ese espacio impidió que el conjunto monegasco pudiera registrar al jugador de Cruz Azul. La plaza que esperaba liberar el Mónaco estaba relacionada con la posible salida del delantero estadounidense Folarin Balogun, operación que finalmente no se concretó en el tiempo necesario.

Lira y Cruz Azul habían trabajado durante las últimas semanas en el traspaso. Incluso, el presidente celeste, Víctor Velázquez, había confirmado que la negociación estaba prácticamente cerrada y que se habían mejorado las condiciones económicas de la primera propuesta.

"Desde mi punto de vista, mejoramos mucho las condiciones. Tal vez hubiésemos querido otras, pero nos sentimos tranquilos", señaló el directivo.

Lira todavía tiene opciones en Europa

Aunque la oportunidad con el Mónaco se perdió, el futuro de Lira todavía podría estar en Europa. El mediocampista mexicano tenía otras propuestas sobre la mesa y, tras el cierre del mercado francés, esas posibilidades podrían reactivarse.

Una de ellas procede del fútbol ruso, mientras que Sunderland, de la Premier League, también ha mostrado interés por el jugador. En el caso del conjunto inglés, el principal inconveniente es el poco tiempo disponible para completar la operación.