Es Francisco Fimbres todo un estudioso

CIUDAD DE MÉXICO 21-Sep-2023 .-Durante el Mundial de Ligas Pequeñas 2023, Francisco Fimbres, mánager del equipo de beisbol mexicano, se llevó los reflectores por las palabras que utilizó para motivar a sus peloteros.

"Tú eres el mejor", "Diviértete, no pasa nada" y "¡Aquí tienes que fajarte y hacer tu trabajo!" fueron algunas de las expresiones que tocaron el corazón de miles de fanáticos que siguieron el recorrido hasta Semifinales de los pequeños tricolores en Williamsport, Pensilvania.

Antes de ser entrenador, Pancho jugaba con el bate y la pelota, además de concentrarse en una carrera universitaria que lo ayudó a desarrollar su método de enseñanza en el diamante.

"Lo único que hice fue transmitirle a esos niños lo que yo viví en las prácticas en Estados Unidos, Mexicali y Naranjeros, todos esos detallitos pasárselos a ellos y ver el crecimiento con ese equipo que se llamaba Vaquero y logramos muchos campeonatos.

"Estudié criminología y llevaba psicología, el estudio de la persona y la gente. En este caso estudio a los niños, los visualizo, veo en dónde puede salir su mejor posición, qué es lo que puede aportar al equipo, no para mí, sino para ellos mismos. Siempre trato de hablarlo con ellos, de sacarlos de su estrés porque cuando los ves en la loma están sudando y su cara está temblando y les cambió el chip, más en este tipo de torneos", compartió Fimbres.

Desde pequeño, el manejador tuvo una estrecha relación con el Rey de los Deportes y aunque intentó establecerse en la Liga Mexicana o del Pacífico, el destino le dijo que no.

"Mi familia me apoyó y estuvimos trabajando y coqueteando con equipos profesionales, alcancé a agarrar una beca en Arizona porque se veían cosas prometedoras y ahí estuvimos.

"Llegué al colegio y lamentablemente los celos, la envidia de otra gente hacen que nos trunquen muchas cosas y me regresé a mi pueblo en Sonora y tomé la decisión de que quería estudiar y tuve la invitación de Águilas de Mexicali, Naranjeros de Hermosillo y yo lo que quería era ya quedarme a jugar pero me mandaban de un lado a otro, estuve trotando, me cansé y decidí estudiar", agregó.

Uno de los sueños del nacido en Benjamín Gil, Sonora, es mantenerse sano, con trabajo y con otra oportunidad para dirigir a una novena azteca en alguna competencia mundial.

El sobrino que cambió su vida

El pequeño Daniel Sánchez, fue clave para que su tío Francisco Fimbres descubriera cuál era su papel en la vida.

"La familia de Tijuana fueron los que me invitaron a ir allá en el 98 y pues en mis inicios como manejador de niños fue un error porque no estaba en mí. Mi sobrino jugaba en ese entonces, me acuerdo que tenía 9 años. Lo vi entrenar y no me gustó la forma en que le enseñaban porque no había una forma de decirle cómo tirar la pelota, cómo ponerse a jugar en primera, segunda o tercera base, como debe poner sus pies si es pitcher derecho o zurdo porque las cosas cambian", rememoró el coach.

"Yo me fijé en muchas cosas y hablé con mi tía y le dije que el niño no iba a aprender y me contestó que lo entrenara yo. Claro que lo iba a entrenar porque es mi sobrino y empezaron a ver muchos cambios y me hicieron la invitación pero yo decía: 'con niños no porque mi carácter no es para ellos', pero me convencieron y desde entonces no he parado, 25 años de labor con niños de diferentes edades desde los 4 años hasta llegar a las juveniles y adultos", contó Francisco.

TABLA

CONÓCELO

Francisco Fimbres

Mánager del equipo mexicano que participó en el Mundial de Ligas Pequeñas

Nación en Benjamín Gil, Sonora

Edad: 44 años

ASÍ LO DIJO

"Paciencia, trabajo, no desistir, porque todos los entrenadores queremos que los niños ya sepan batear, atrapar y lanzar y no es así, todos empezamos sin saber y las bases son esas".

Francisco Fimbres

Mánager