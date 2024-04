Es una historia fantástica.- Pedro Rangel

GUADALAJARA, Jalisco 02-Apr-2024 .-En 2018, Pedro Rangel logró una hazaña insólita.

El tapatío se convirtió en el primer nadador con discapacidad en cruzar el Canal de la Mancha.

En aquel entonces con 39 años, Pedro necesitó de 15 horas y 48 minutos para completar los 33 kilómetros comprendidos entre Dover, Inglaterra, y Calais, Francia.

Fue un sueño que Pedro anheló después de sufrir el accidente que lo dejó sin ambas piernas, porque su mente originalmente estaba en alcanzar la cima del Monte Everest.

"El hecho de meterme a nadar fue porque también tenía la idea de meterme al Canal de la Mancha. Cuando estaba morrillo yo quería subir el (Monte) Everest como una herencia e ideas de mi papá, que me hablaba de esas hazañas. Pero me pasa el accidente y me quedo sin piernas. Entonces le digo a mi papá: 'viejo, el Everest ya valió madres', pero me dice: 'aguántate, el Canal de la Mancha está más cabrón que el Everest'.

En una competencia en Canadá, Rangel conoció a la coach mexicana Marianne Wieland, quien lo apoyó para la travesía.

En el 2014 y el 2016 realizó el cruce en la modalidad de relevos junto a otros nadadores con discapacidad. En el 2018 lo hizo en solitario.

"Después me dice mi coach que tenía un nadador que no podía cruzar el Canal, me dijo que ya había una oportunidad para cruzarlo en solitario. Yo atravesaba por una crisis y dije: 'pues le entro, si me muero ahí mucho mejor'. Me lo aventé y me salió. Sí hubo como cuatro veces que me paré y le dije al coach que ya no podía, y ella me dijo que iba bien en mis brazadas, que eran 50 por minuto y no variaban.

"Cuando por fin iba a llegar, al sentir el roce de la arena fue lo máximo. Es una historia fantástica porque pasaron cosas muy chidas", recordó Rangel.

ASÍ LO DIJO

"De repente cargamos con el peso de dar el ejemplo a los demás nadadores y hay que comportarse a la altura de las expectativas. Significa mucho asistir (a los Juegos Paralímpicos) porque a la hora de representar a tu país y a tu Estado jalas a muchos deportistas y les sirves como inspiración para su sueño".

"Una de las cosas que le hace falta a México como País y en el deporte es la gestión e impulsar y preparar a clasificadores y jueces internacionales de deporte adaptado"

"(A París 2024) Llego con los pronósticos en contra, pero si algo me ha enseñado este deporte es que si te entrenas bien y te mentalizas, cualquier cosa puede suceder. Yo pronostico, bien nadado, un cuarto lugar, y nadado de manera excelente pronostico un tercer lugar".

Pedro Rangel Haro

Paranadador tapatío

TABLA

Conócelo

Edad: 44 años

fecha de nac.: 13 de septiembre de 1979

Lugar de nac.: Guadalajara, Jalisco

Prueba: 100 metros pecho, clasificación SB5

Ganador de cuatro medallas en Juegos Paralímpicos (bronce en Atenas 2004, oro en Beijing 2008, bronce en Londres 2021 y bronce en Río 2016), y dos en Campeonatos Mundiales (plata en Montreal 2013 y bronce en Madeira 2022).

ENTÉRATE

Según el Comité Paralímpico Internacional, la categoría SB5 de paranatación, en la que compite Pedro Rangel, alberga a atletas con movilidad restringida en la parte inferior del torso y piernas, además de personas de baja estatura o que carecen de alguna extremidad.