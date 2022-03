´Este es mi momento´: Víctor Manuel Vucetich

El nuevo timonel albiazul señaló que llega pleno para dirigir al equipo e, incluso, asegura que llega en el mejor momento de su vida.

"Llego sumamente contento porque siempre he considerado que Rayados es el máximo referente en mi carrera, he tenido un entendimiento con su gente y es algo que llena de orgullo. A pesar de las circunstancias en las que se encuentra, son pasajes dentro de la vida en el futbol, está lleno de jugadores de alto nivel como para resolver esta problemática que se tiene", expresó Vucetich en su presentación.

"(La oportunidad de dirigir) llega en el mejor momento de mi vida, el estar en mi casa, en el equipo donde deseaba volver, lo más cercano a mis seres queridos me deja muy tranquilo porque a final de cuentas me da tener ese compromiso, el aspecto mental para mí es fundamental, me siento comprometido".

No es la misma plantilla que dirigió en el 2013, cuando fue cesado. Nombres como el de Rogelio Funes Mori, Esteban Andrada, Maximiliano Meza, e incluso gente de experiencia como Héctor Moreno es con la que contará el estratega para su segunda etapa.

También lee: Lo asaltan camino a su casa

Es por eso que confía en poder sacar al equipo de la mala racha en Liga, en la que no han podido ganar desde hace cuatro partidos, antes de viajar al Mundial de Clubes.

"Estoy plenamente confiado en la plantilla, es una de las más ricas, no sólo en la cuestión económica. Han sido seleccionados, han logrado muchas cosas en su carrera, por tal motivo se encuentran en esta institución que siempre busca la perfección", apuntó Vucetich.