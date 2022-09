esto fue lo que gano Saúl Álvarez tras la pelea contra Golovkin

La trilogía de combates entre el mexicano Saúl Álvarez y el Kazajo, Gennady Golovkin, llegó a su fin con una victoria para el mexicano, pero más allá del deporte, en estos eventos se mueve una gran cantidad de dinero, por lo que ambos pugilistas terminaron con los bolsillos llenos.

Según ESPN, un arregló con el empresario Eddie Hearn por una bolsa de 85 millones de dólares, además de los derechos televisivos, el número final extraoficial escalaría a 93.4 millones de dólares para Álvarez, por su parte, Golovkin, se espera que sus ganancias escalen a los 60 millones gracias a los 18.5 que tuvo asegurados por participar de la pelea más el 45% del Pay per View.

Al finalizar la pelea, El Canelo aseguró que se tomará un tiempo antes de una siguiente pelea.

"Me tomaré un descanso activo. El tiempo que me tenga que tomar para estar bien de mi mano, de mi cuerpo y ya veremos qué viene. Voy a tomarme mi tiempo. El año pasado peleé cuatro veces en 11 meses", declaró. Sin embargo, se animó a dar una fecha aproximada de cuándo volvería a pelear: "Tal vez en mayo, septiembre, no lo sé".