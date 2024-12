MONTERREY, NL 16-Dec-2024 .-El trago amargo de la Final perdida tardará en pasar, pero algunos jugadores de Rayados se empezaron a manifestar para agradecer a la afición por el apoyo.

Sergio Canales y Luis Cárdenas se hicieron presentes con mensajes a la afición a través de redes sociales.

El mediocampista español externó su tristeza luego de caer ante América, pero se dijo orgulloso por el torneo del conjunto albiazul.

"Hoy es un día difícil, uno de esos momentos que cuesta asimilar. Queríamos regalarle esta alegría a nuestra afición y quedarnos con el título, pero no pudo ser. Siento orgullo por este equipo. Gracias, afición, por creer en esta pandilla, por apoyarnos en cada partido y darnos la energía que necesitábamos. Esto no termina aquí, volveremos más fuertes, con más ganas y el mismo compromiso", escribió el cántabro.

Por otro lado, el "Mochis", quien jugó toda la Liguilla tras la lesión de Esteban Andrada, también agradeció a sus compañeros por el apoyo y prometió volver.

"Agradecer a todos mis compañeros por este torneo, no logramos el título que tanto deseábamos y no me rendiré hasta conseguirlo, gracias afición por siempre estar", expresó el arquero.

Rayados ya rompió filas, está de vacaciones y a la espera de conocer la fecha para regresar a actividades en El Barrial.