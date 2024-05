Estos son los cinco árbitros mexicanos que estarán en Copa América

La Conmebol anunció los árbitros convocados para la Copa América 2024, siendo un total de 101 árbitros, de los cuales cinco son mexicanos.

Los árbitros mexicanos convocados son: Alberto Morín Mendéz, César Arturo Ramos Palazuelos, Erick Yair Miranda Galindo, Guillermo Pacheco Larios y Marco Antonio Bisguerra Mendiola.

Alberto Morín

Debutó en 1999, más tarde en 2004 tuvo su primera participación en Liga MX, en un partido entre Monterrey y Veracruz, ha participado en múltiples torneo de Liga MX y en ocho cotejos de corte internacional como lo son: Copa Mundial Egipto Sub 20, Copa Mundial Sudafrica, Juegos Olímpicos Londres, Copa Mundial Turquia Sub 20, Mundial de Clubes 2015, Copa América Centenario, tres Copas Oro y la última Copa Qatar 2022, en donde fue designado en cuatro ocasiones, incluida una Semifinal.

Debutó en 2002, participando en Liga MX por primera vez en 2011 en un encuentro entre Monterrey y Tijuana, ha dirigido seis finales en Liga MX y ha tenido participación en duelos de corte internacional como son Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, Copas Mundiales Sub-20, 2015 y 2017, Juegos Olímpicos Río 2016, Mundial de Clubes 2017, Copa Mundial Rusia 2018, Copa Asiática de Naciones 2019, dos Copas Oro, en el 2015 y 2017 y la Copa Mundial Qatar 2022.

Erick Yair Miranda Galindo

Debutó profesionalmente en 2006, teniendo su primera participación en Liga MX en el Apertura 2013, en duelo entre Toluca y Pachuca, ha participado en 15 torneos de la LIGA MX, dirigió el Premundial Sub-20 en el 2017 y en algunas competencias internacionales: Copa Dallas, Torneo Internacional Maurice Revello en el 2016, antes Esperanzas de Toulon, y Eliminatoria Mundialista para Rusia 2018.

Guillermo Pacheco Larios

Debutó en 2013 en el encuentro Heroes de Caborca vs. Indios Cucapá de la Liga TDP, sus máximos logros han sido ser AVAR en dos finales de la Liga MX: la ida del Apertura 2021 entre León vs. Atlas y la vuelta del Clausura 2022 entre Pachuca vs. Atlas. En el plano internacional, Guillermo fue el representante de México para el Programa de Excelencia de Concacaf en el 2018 ese mismo año fue árbitro central en los partidos El Salvador vs, Curazao y República Dominicana vs Cuba del Campeonato Masculino Sub-20 de la región.

Marco Antonio Bisguerra Mendiola

Debutó profesionalmente en la Liga TDP el 3 de noviembre del 2007 en el encuentro Comonfort vs Peces Blancos de Pátzcuaro, ha participado en Liga Premier, Liga de Expansión y Liga MX, en las categorías, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20, Copa MX, Liga de Expansión y Liga MX, siendo su debut en el máximo circuito el 13 de marzo del 2018 en el partido Morelia vs Atlas.