"Estoy loco por marcar en el Clásico Tapatío", aseguró Jordy Caicedo

Atlas llegará fortalecido al Clásico Tapatío ante Chivas y con Jordy Caicedo como su referente de ataque encendido para estrenarse ante su enemigo de ciudad. El ecuatoriano está en un estado de forma destacado que le permite trascender en la cancha. En exclusiva para Excélsior, habló el delantero del Atlas, Jordy Caicedo.

Estoy muy tranquilo, sabemos que el delantero vive del gol y me siento en buen momento, estoy trabajando para mantenerme fino de cara a portería y creo que puedo dar más y que mejor que lograrlo en un clásico, estoy loco por marcar", afirmó.

La consigna de los rojinegros en este clásico no es otra que reencontrarse con el triunfo y que mejor lograrlo ante unas Chivas confundidas dentro y fuera de la cancha. La oportunidad de darle un empujón hacia el abismo a su odiado rival es única, y si están en esa posibilidad no la desperdiciarán.

Nosotros conocemos nuestro potencial y sabemos donde podemos lastimarlos, no nos interesan los problemas que están teniendo, ellos sabrán cómo salen de esta crisis, aunque es cierto que el que estén distraídos por factores extracancha, nos puede beneficiar. Está claro que la presión la tienen ellos", aseveró.

El apoyo de Benjamin Mora ha sido fundamental para la adaptación de Caicedo y en su racha goleadora, está en su intención escribir un nuevo capítulo equiparable a la impronta que dejaron Julián Quiñones y Julio Furch. Con cuatro goles en su marca personal, el sudamericano entiende que en Atlas tiene la confianza que no apareció en Tigres, sin embargo, se reinventa cada fin de semana en la cancha.

El Profe Mora es un gran entrenador y un mejor ser humano, su respaldo ha sido clave para mí adaptación, el compromiso y la implicación que ha sembrado, ha ayudado a que mi juego crezca. Los cuatro goles que llevo en el torneo, en gran medida son producto de la confianza que me ha dado, en Tigres eso me hacía falta y cuando llegué aquí me comprometí a dejar huella, me falta mucho pero poco a poco voy ganándome a la afición ", expuso.

El desembarco de Caicedo en La Academia género polémica, ya que junto a Eduardo Aguirre arribó con la dura encomienda de reemplazar a la dupla Quiñones -Furch, que transformó la historia de los Zorros y los puso en lo más alto para tocar el cielo con las manos. Para Jordy, el techo del equipo aún no está cerca y la competitividad es su bandera.

Aquí ninguno de nosotros somos salvadores, es cierto que Julián (Quiñones) y Julio (Furch) dejaron cosas muy grandes en la institución pero tanto Lalo Aguirre, como Solari o yo, venimos dispuestos a escribir otra historia y con entrega y disciplina estoy seguro que lo vamos a lograr. En lo personal, aún veo mucho margen de mejora en el equipo, tanto en lo individual como en lo personal, este equipo todavía no ve su techo y queremos ser competitivos y brillar," finalizó.