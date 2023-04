"Estoy muy feliz de clasificar a Juegos Olímpicos"

MONCLOVA.- El nadador de Coahuila Miguel de Lara logró clasificar a los Olímpicos de París 2024 el pasado 10 de abril, oriundo de Torreón estará representando a México en la justa internacional que se llevará a cabo el próximo año, ante su clasificación mostró su felicidad.

"La verdad estoy muy feliz, muy satisfecho; les comentó a todos que la emoción es un alivio (clasificar a JO), ya había intentado clasificar en dos ocasiones anteriores y no se dio. Yo sabía ya cómo se siente el saber que no ibas a los Juegos Olímpicos y usamos esa experiencia de sentir esos dos fracasos para entrenar bastante duro y conseguir la marca posible", comentó.

El nadador coahuilense agregó que le da mucha tranquilidad este logro, que tiene suficiente tiempo para prepararse y dar una buena actuación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Después que vi los Juegos Olímpicos de Tokio en casa, decidí empezar de cero; cambiar hábitos, recalcular todo, técnica, estrategia, pero sobre todo, entrenar las horas necesarias", señaló.

Miguel De Lara entrará a la historia de Coahuila al ser uno más en poder ver acción en unos Juegos Olímpicos, al tener como antecedentes medallistas en las últimas ediciones, como Oribe Peralta, medalla de oro en Londres 2012, y en la versión más reciente de esta justa, estuvieron también los futbolistas Jorge Sánchez y Eduardo Aguirre, quiénes se colgaron el metal de bronce en Tokio 2020.

Ahora, Miguel De Lara espera poder lograr esta hazaña en la natación.

"La verdad estoy muy orgulloso de ser coahuilense; de haber crecido en la ciudad de Torreón. Agradezco a mi entrenador Sergio López, a mis papás, a toda la gente que ha creído en mí en mi carrera", detalló.

"Yo me he visto colgarme una medalla desde que tenía tres años de edad, desde que me dijeron que los Juegos Olímpicos existían, y me sigo visualizando con eso; esperemos hacer un buen papel", manifestó el nadador coahuilense.