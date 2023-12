Éxito de Tigres Femenil llamó la atención de Thembi

MONTERREY, NL 29-Dec-2023 .-Tigres Femenil es el equipo más ganador de México en la rama y precisamente eso le llamó la atención a Thembi Kgatlana, nueva refuerzo auriazul, para llegar a las Amazonas.

La sudafricana aterrizó este viernes procedente de Houston y en sus primeras declaraciones explicó que el éxito de las felinas fue lo que más le llamó la atención para unirse a ellas.

"Para mí es todo sobre los títulos, vi el éxito de Tigres y pensé, ¿por qué no?, he estado casi en todo el mundo, ahora es tiempo de venir a México", dijo.

Además, en su primera vez pisando México, opinó sobre la afición y dijo conocer al equipo gracias a sus compañeras de Selección, como la ex felina Noxolo Cesane, o bien, Jermaine Seoposenwe, delantera de Rayadas.

"He seguido al equipo durante un largo tiempo, conozco al equipo porque algunas compañeras vinieron a jugar en México, me mandaron links para mirar los partidos, sé que es un equipo muy exitoso aquí en México. Para mí venir y unirme al equipo me hace feliz", comentó.

Por último, la delantera afirmó que viene de una lesión importante de rodilla, pero se recuperó y tuvo un buen torneo en Racing Lousville de la National Womans Soccer League.

"Regreso de una lesión larga en la rodilla, tuve una buena temporada en Louisville, jugué una buena Copa del Mundo. Sé que los fans son muy apasionados, lo vi en redes sociales, es algo que siempre he querido en mi carrera, cada que juego para un equipo y me pongo el uniforme quiero representar a toda la gente que va al estadio", mencionó.

La jugadora se integrará lo más pronto posible al plantel, que ya entrena en las instalaciones del Cedeco de San Nicolás para el Clausura 2024.