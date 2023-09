Extraño el futbol; Enrique Meza

CIUDAD DE MÉXICO 01-Sep-2023 .-Enrique Meza, quien fuera técnico multicampeón con Toluca y Pachuca ya no se visualiza en los banquillos, pero piensa que, desde otro puesto, su experiencia le podría ayudar a muchos clubes de la Liga MX.

"Extraño mucho el fútbol, no tanto los banquillos, pero extraño el futbol porque empecé muy chiquito a jugar y tengo que reconocer que fui muy feliz. Me gustaría por supuesto trabajar, pero el hecho de que no haya oportunidades para gente como yo, sus motivos deben de tener", expresó.

"Uno siempre podría aportar un granito de arena en los clubes, no siendo una figura, no siendo tampoco un referente, pero alguien que conoce el juego o que tiene una enorme experiencia como yo, pero al final nunca se ha dado. Tampoco me gusta andar tocando puertas, si algún día alguien se acuerda de mí, pues voy a escuchar".

Meza avaló la designación de Jaime Lozano como técnico de la Selección Mexicana.

"A mí me parece que es correcta porque Jaime ha demostrado, con hechos, que es un buen técnico", dijo.

"¿Qué vamos a esperar? Que los jugadores se adapten a lo que él les está pidiendo y que se pueda desarrollar una manera de jugar mejor, porque técnicamente, en este momento, no somos tan buenos".

Meza presentó esta tarde su libro biográfico "Voluntad", de la autoría de Guillermo Garduño, en la Feria Internacional del Libro del Estado de México.

Al evento acudieron los ex futbolistas José Cardozo, Antonio Naelson "Sinha", Hernán Cristante y Christian Giménez.