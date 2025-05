José Ramón Fernández llama "sicario" a Faitelson; este responde con acusación

Una intensa polémica ha surgido en el ámbito del periodismo deportivo mexicano tras un intercambio de acusaciones entre José Ramón Fernández y David Faitelson, figuras prominentes del medio.

Durante una emisión reciente del programa "Futbol Picante" de ESPN, Fernández calificó a Faitelson como "sicario profesional, dizque del periodismo", en referencia a su labor en TUDN y su relación con Grupo Pachuca. Estas declaraciones provocaron una respuesta contundente de Faitelson, quien, a través de sus redes sociales, reveló que Fernández enfrentó problemas de adicción a la cocaína durante su etapa final en TV Azteca.

Faitelson afirmó que la situación fue tan grave que Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, separó a Fernández de su cargo y lo envió a España junto con su esposa para recibir tratamiento. Salinas Pliego, al ser consultado sobre el tema, optó por no desmentir las afirmaciones y expresó en su cuenta de X (antes Twitter): "Digamos que prefiero no decir yo nada al respecto, que sea Dios quien lo juzgue, yo esa historia ya la cerré, y no acabó de bonita manera entre JRF y yo" .

Este enfrentamiento ha generado diversas reacciones en el público y en el ámbito periodístico, evidenciando la ruptura definitiva de una relación profesional que duró décadas. Ambos periodistas, que compartieron espacio en TV Azteca y ESPN, ahora se encuentran en lados opuestos de una controversia que ha sacado a la luz aspectos personales y profesionales de su historia conjunta.

La situación plantea interrogantes sobre la ética y las relaciones en el periodismo deportivo, así como sobre la gestión de conflictos personales en el ámbito público.