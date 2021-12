Fallece Hugo Maradona, el hermano menor de Diego Armando

INFOBAE.- La noticia conmueve al mundo: Hugo Maradona, hermano menor de Diego Armando, murió a los 52 años en Italia. El ex mediocampista vivía en la zona de Flegrean, en Monte di Procida, en la provincia de Nápoles desde hace algunos años y, según informaron los diarios italianos La Gazzetta dello Sport y el Corriere della Sera, sufrió un paro cardiorrespiratorio durante la mañana de este martes.

Surgió como mediocampista en Argentinos Juniors y luego siguió los pasos del Pelusa al emigrar durante una temporada en 1987 al Napoli. La carrera de Hugo siguió en tierras europeas, pero también por Sudamérica y distintos clubes de Japón desde inicios de los 90. Hugo murió en su casa de Italia a las 11.50 (hora local) de este martes 28 de diciembre, a poco más de un año del fallecimiento de Diego.

En agosto de este año se había postulado como concejal municipal en las listas de Catello Maresca, el candidato a la alcaldía de centro-derecha, pero no resultó electo. "Me han propuesto esto para ayudar a los niños y lo hago con mucha felicidad. No hablo de política, solo de fútbol y de dar a los niños una, dos o tres horas a la semana para que sean felices con el fútbol", manifestó en su momento el hombre que era nueve años menor que el Pelusa.

Aunque era solamente un niño, Hugo fue el autor de una de las mejores frases para describir a su hermano. En 1979, en su primera aparición delante una cámara, soltó una verdadera genialidad ante el periodista Eduardo Carpio.

"¿Cómo es Diego como hermano?", comenzó el diálogo. "Es mi mejor amigo, mi mejor hermano, nos trae todo", manifestó el chico de 10 años, que estaba en cuarto grado y lucía una camiseta con el 8 en la espalda. "¿Pensás ser como Diego?", fue la repregunta. "Nunca pensé llegar a eso. Porque mi hermano es un marciano. No se puede discutir". Más allá de aquella declaración emblemática, el Turco tuvo una destacada carrera futbolística que se inició a los 16 años en Argentinos Juniors.

"Ustedes se acuerdan cómo eran las canchas antes. Le vi hacer cosas en las Malvinas, la cancha de Argentinos Juniors, de Huracán, de San Lorenzo. Era una cosa de otro mundo. Ahora es mucho más fácil. Hablando de fútbol podríamos estar tres días. Yo quiero que la gente lo recuerde como el jugador de fútbol, con lo demás ya se exceden", expresó hace un mes en diálogo con ESPN cuando se reunió en el monumento dedicado a su hermano en Nápoles para recordarlo a un año de su pérdida física.

Pese a la distancia, su relación con Diego era buena y supo ser el padrino de Gianinna Maradona (Lalo, su otro hermano, era el padrino de Dalma).

El Turco, nacido en Lanús un 9 de mayo de 1969, también tuvo un paso por las selecciones juveniles de Argentina. A lo largo de su vida deportiva, defendió las camisetas de Ascoli, Rayo Vallecano, Rapid Viena, Deportivo Italia de Venezuela, Club Progreso de Uruguay, PJM Futures, Avispa Fukuoka y C´dole Sapporo de Japón.

La noticia golpeó con fuerza dentro del Napoli, que decidió publicar un comunicado para recordar al futbolista que pasó por la entidad a mediados de los 80. "El presidente Aurelio De Laurentiis, el vicepresidente Edoardo De Laurentiis, los directivos, el cuerpo técnico, el plantel y todo el SSC Napoli se reúnen en torno a la familia Maradona y se unen al dolor de la muerte de Hugo", informó el club del Sur de Italia en su página web.

Argentinos Juniors, el club que lo vio surgir como futbolista profesional, también compartió un mensaje en Twitter junto con una foto de su etapa dentro del campo de juego: "Lamentamos informar el fallecimiento de Hugo Maradona, hermano de Diego y ex jugador de nuestra Institución. Nuestras condolencias a la familia y seres queridos".

Tras su retiro, optó por volver a la tierra donde su hermano fue rey para establecerse de manera definitiva y comenzar una carrera como entrenador, especialmente dentro del ámbito juvenil. Más allá de una breve experiencia en Puerto Rico (PR Islanders), estuvo durante más de un lustro en Boys Quarto. Luego fue el director de la escuela de fútbol de Mariano Keller. Su última experiencia fue en el Real Parete, también de Italia.

En 2016, en el municipio de Bacoli, contrajo matrimonio con Paola Morra. Hugo tuvo tres hijos: Nicole, Thiago y Melina.

"Me sacudió la noticia. Había hablado hace poco, unos meses, por el fallecimiento de Diego y nos mandábamos mensajes. Realmente estaba bien de salud, estaba radicado hace muchos años en Nápoles. Lo hice debutar a los 16 años en la Primera de Argentinos Juniors contra Platense en cancha de Platense. Ganamos 1-0, y el gol justamente lo hizo Hugo. Un muy buen jugador de fútbol, obviamente opacado por Diego", manifestó Roberto Saporiti en diálogo con Canal 13. Y luego, añadió: "Estaba en las afueras de Nápoles. Tuvo una dilatada carrera como jugador de fútbol. Estaba muy bien. Él siempre tuvo un gran perfil bajo, igual que Lalo. Nunca se acercó al hermano para agarrar fama como se dice. Un pibe muy bueno. Protegido por la extraordinaria burbuja del papá y la mamá, igual que Diego y Lalo".

El Sapo también rememoró cómo era el hermano menor del campeón del mundo en México 86 dentro del vestuario:

"Era igual que Diego. Tuvimos a Diego desde los 16 hasta los 22 en la Selección nacional con Menotti. Y Hugo era muy protegido por los grandísimos jugadores, por Checho Batista, Olguín, Morete, J.J. López, todos esos grandes jugadores de Argentinos. Lo querían mucho y lo protegían mucho. Un pibe muy humilde. En una gira en 1986 que hicimos por Italia cayó Diego con Claudia al hotel en Génova, se querían mucho los hermanos. Se protegían mucho entre ellos. Un pibe extraordinario. Muy profesional".