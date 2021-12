Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo 2022

"Mi proyección y apoyos al deporte en general, continuarán, pero claro, primero están las necesidades de la clase trabajadora de nuestro gremio", dijo Ismael Leija Escalante a La Voz Score.

Fue la mañana de ayer, allá por el Libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, me encontré con el Líder Nacional del Sindicato Nacional Democrático de trabajadores Metalúrgicos y Conexos, pare para saludarlo y, claro como dicen en el argón beisbolero, logre la recta para una breve entrevista.

¿ISMAEL ANDO EN BUSCA DE LA UNA REFACCIÓN, PERO DESEO PLATICAR CONTIGO?

Claro Ramiro, mira vamos ahí enfrente al Rico´s, sirve que almorzamos, Ismael era acompañado de Mario Pérez y otros destacados directivos de este Sindicato Nacional.

¿PLÁTICAME ALGO DE LOS PATROCINIOS QUE HICISTE ESTE AÑO, ISMAEL?

Primero Ramiro, le deseo a todo los deportistas y trabajadores de nuestro Sindicato Nacional Democrático de País, pasen una Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo 2022, claro acompañados de sus familiares, bendiciones para todos los habitantes de Monclova.

Y agregó; me siento satisfecho de haber contribuido con mi granito de arena, con deportistas de San Buenaventura, Nadadores, Ligas Recreativas de Beisbol de Monclova y Frontera esto peticiones que le realizaron a Armando Rodríguez y otros compañeros de nuestro Sindicato Democrático.

¿PERO APARTE DEL BEISBOL, TAMBIÉN APOYASTE A DEPORTISTAS INDIVIDUALES ISMAEL?

Claro Ramiro, a una boxeadores de Castaños, parece que fue la Muñeca Ramos, una Liga de Futbol Empresarial de Monclova-Frontera, liga que integran trabajadores de las Siderúrgicas Uno y Dos, en donde ya hubo equipo campeón así como infantiles de beisbol, que salieron a competir a nivel nacional.

Todo eso lo prometió hace años, Ismael Leija Escalante, me lo dijo a mí, en parque Chacho Córdova, cuando anduvo de candidato para secretario general de la Sección 147, todo eso ya se convirtió en una realidad y más ahora que esta como jerarca nacional.

Yo en lo personal veo a Ismael Leija Escalante como un líder con bastantes cualidades, las que debe de tener un líder y a la vez un deportista, como entusiasmo, inteligencia, ambición de superación, flexibilidad, firmeza en sus decisiones, optimismo y autoconfianza en sí mismo.

¿ISMAEL, CONTINUARÁN LOS APOYOS A DEPORTISTAS PARA EL 2022?

Así es Ramiro, los equipos en donde participen nuestros trabajadores de AHMSA 1 y 2, recibirán nuestro apoyo de acuerdo a sus peticiones, como lo hacemos con Rojos y Metalúrgicos que juegan en el beisbol recreativo y amateur.

¿SUPE ISMAEL QUE ESTUVISTE PARTICIPANDO EN CAMPEONATO NACIONAL EN NUEVO LEÓN, QUE HAY DE ELLO?

Una satisfacción el haber participado en ese Campeonato Nacional, me invitaron directivos de la Liga Recreativa y los muchachos que dirigieron la selección, en este caso Armando Rodríguez y la Onza Aguilar, no se logró el título, pero dimos la pelea, antes ex jugadores y lanzadores de la Liga Mexicana, fue muy grata esta experiencia, comento el líder sindical.

¿QUÉ PLANES TIENE ISMAEL LEIJA ESCALANTE PARA EL 2022?

Mira Ramiro; vamos a retomar de nueva cuenta todo esto, desde el 20 de enero del 2022, fecha que vamos a festejar nuestro Aniversario del Sindicato Democrático Nacional, por ahí vamos a tener eventos deportivos para los niños de los trabajadores y toda la familia minera de las Secciones 288, 147 y otras que nos vendrán a visitar, será algo inolvidable.

Pero te dijo Ramiro, ojalá y que esta pandemia, nos deje de disfrutar del aniversario, ya que habrá torneos deportivos y la convivencia de nuestras familias, ya todo esto lo estamos preparando con tiempo.

¿ALGO QUE AGREGAR, ISMAEL A ESTE BREVE ENTREVISTA?

Enviar un abrazo a todos los compañeros del Sindicato Nacional Democrático, que pase una Feliz Navidad acompañado de sus seres queridos, lo mismo para el Año Nuevo 2022, bendiciones a todos, terminó diciendo el secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Metalúrgicos o Conexos, de la República Mexicana.