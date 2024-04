Firman Toluca nueva alianza comercial

CIUDAD DE MÉXICO 04-Apr-2024 .-El Deportivo Toluca presentó a Electrolit como nuevo patrocinador.

Francisco Suinaga, vicepresidente corporativo de los Diablos Rojos, dio el anuncio junto a Luis Torres, director de la empresa mexicana de bebidas rehidratantes.

"Para nosotros es muy importante que marcas que están tan presentes en la industria hoy volteen a ver al Deportivo Toluca, que empatemos muchos de nuestros principios, como lo es una empresa 100 por ciento mexicana, con responsabilidad social, con compromiso, que tiene un claro mensaje hacia la salud", comentó Suinaga.

Luis Torres explicó que el convenio comercial se firmó por dos años.

"Concretar esta sociedad comercial con el equipo Toluca representa un gran orgullo y es signo del compromiso que tenemos como marca por la salud y el deporte, son también dos de nuestros ejes principales y yo diría, inclusive, el tema de salud es de donde nosotros nacemos, es algo que tenemos en el ADN desde nuestra fundación", señaló.

"Encontramos estos elementos en común y vimos que había alineación y también salió la oportunidad, y estamos muy agradecidos porque Toluca confía nosotros, es una gran responsabilidad".

QUEREMOS IR PASO A PASO.- ORRANTIA

Los Diablos Rojos toman con calma su buen momento deportivo.

El lateral Carlos Orrantia dijo que el equipo está consciente de que el tercer lugar que ocupa en el Clausura 2024, a 2 puntos del liderato, no significa nada.

"Queremos ir paso a paso, partido a partido consiguiendo nuestros objetivos, es lo mejor que podemos hacer.

"El estar haciendo bien las cosas y estar en una buena posición en la tabla puede ser una felicitación, pero no hemos ganado nada todavía. Si no se logra el título, no tiene chiste", declaró.