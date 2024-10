Florian Thauvin 'funa' a la Liga MX: "Fue el error más grande de mi vida"

En plena semana de Clásico Regio, el ex jugador de Tigres, Florian Thauvin, rompió el silencio sobre su paso por la Liga MX.

El francés consideró haber sido un grave error emigrar a México con los felinos, pues la competencia nacional no le brindó la chance de mostrarse más de lo debido.

Fue el error más grande de mi vida, estoy acostumbrado a los ritmos altos (de competencia) y el futbol mexicano no fue lo que esperaba. No me dio la oportunidad de mantener ciertos estándares", mencionó en entrevista con el diario italiano Sportweek.

Si bien el campeón del mundo en Rusia 2018, nunca expresó su mejor potencial en el balompié azteca, esto pudo haberse derivado en parte a sus constantes lesiones.

Cabe destacar, que en el par de años en el club, el galo sufrió dos graves lesiones (roturas fibrilares), mismas que lo marginaron cerca de 10 encuentros de los 38 partidos totales que disputó con los regios, marcando en ocho oportunidades y dando cinco asistencias.

Incluso André Pierre-Gignac en su momento, lo catalogó como su sucesor en la escuadra auriazul. No obstante, pasó sin pena ni gloria en la competencia mexicana, sin embargo, el ofensor europeo está teniendo un segundo aire en su carrera. En el viejo continente se ha convertido en la estrella del Udinese en Italia, siendo titular habitual en el equipo que está de quinto lugar en la Serie A.