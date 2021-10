Floyd Mayweather rechaza selfie con un fan por traer las uñas pintadas

Sucedió luego del juego de los Clippers vs Grizzlies, en el Staples Center, el pasado sábado 23 de octubre. Un joven adolescente se le acercó al boxeador, pidiéndole un selfie como cualquier fan, empero, Mayweather lo rechazó de inmediato, dando por motivo que el muchacho tenía las uñas pintadas, "no me tomo fotos con chicos que se pintan las uñas", aclaró.

El chico grabó el encuentro y enseguida se mostró decepcionado. En Twitter, usuarios debatieron sobre la "libertad de expresión" y el derecho que tiene Mayweather a rechazar una selfie, sin embargo, algunos apuntan que ese no es motivo para juzgar a alguien o negar una fotografía.

Aunque no es la primera vez que rechaza un selfie, anteriormente llegó a los golpes con fans. En esta ocasión, parece que sólo rechazó la foto con el chico, pues testigos afirman y sí se tomó selfies con otros asistentes.