FMF pidió a FIFA quitar el castigo a Raúl Jiménez

MÉXICO.- El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, reveló que Raúl Jiménez no será sancionado por la FIFA luego de que los Wolves se negaran a prestarlo para los duelos eliminatorios del Tri. El directivo aseguró que el delantero estará en los próximos compromisos que dispute el combinado azteca para la Copa del Mundo de Catar 2022.

En comentarios, Yon indicó que el organismo que rige el balompié mundial está platicando con los clubes de la Premier League para no implementar la sanción que había advertido por no ceder futbolistas con la condición de que los liberen para las fechas FIFA que se disputarán en octubre y noviembre sin importar que los partidos se disputen en territorios que están en la lista roja de las autoridades británicas por el alto riesgo de trasmisión de COVID-19.

"La que está negociando todo esto es FIFA. Entonces, FIFA se acercó con los países que fuimos afectados y nos dijo que si nos dan su visto bueno en la negociación, supongo que no existirán sanciones por el tema de septiembre con tal de que nos los liberen en octubre y noviembre. Nosotros siendo egoístas, lo que queremos es que Raúl (Jiménez) venga en octubre y noviembre. Nosotros no queremos sancionar a los Wolves y muchos menos a Raúl, pero las reglas son las reglas. Al final lo que queremos es lo mejor para Raúl y la Selección Mexicana", expresó.

De esta manera, Raúl Jiménez podría jugar el partido ante el Watford por la cuarta fecha de la Premier League. Cabe resaltar que los Lobos necesitan del azteca para intentar obtener su primera victoria en el Campeonato de Inglaterra luego de iniciar la campaña con tres derrotas consecutivas.

Por otra parte, Yon de Luisa manifestó que los protocolos sanitarios que se han establecido en la Selección Mexicana han funcionado de manera extraordinaria, por lo que destacó que Raúl Jiménez no necesitaría pasar una cuarentana de 10 días una vez que regrese a Inglaterra después de disputar la Fecha FIFA con México.

"No es entendible que con todos los protocolos que llevamos a cabo, porque son pruebas antes de llegar, mientras están con nosotros, antes de salir y cuando llegan de vuelta a sus equipos, por lo que no necesitan diez días para tener la certeza de que el jugador viene sano. Con 48 o 72 horas para como actúa el virus ahorita ya no necesitas ni siquiera los cuatro o cinco días y si al jugador llegando le hacen PCR y al día siguiente le hacen PCR. Así es como operamos nosotros y no hemos tenido ningún problema", señaló.

El diario británico The Sun dedicó sus páginas a un análisis sobre el desempeño del delantero azteca desde su regreso a las canchas, destacando que, aunque ha sido ´lento´ en comparación a torneos anteriores, Raúl Jiménez comienza a sobresalir en el ataque, logrando ser uno de los artilleros más activos frente al marco rival en la Liga Premier y los goles no tardarán mucho en llegar.