Formalizan convenio con Club Necaxa

MONCLOVA.- El Club Calor de Monclova está trabajando en desarrollar un proyecto que incluya el impacto positivo en la sociedad, antes que buscar un campeonato, su objetivo es a largo plazo teniendo como puntos proyectar el talento local a la primera división con algunos de los clubes de México, así como estar participando en Liga de Expansión y próximamente trabajarán en lo que fuera el Campo de Beisbol Deportivo AHMSA, armando una transformación para cancha de futbol para aproximadamente siete mil personas. Todos los detalles fueron dados por el vicepresidente del Calor Ing. Miguel Zertuche en una rueda de prensa con los medios.

El principal objetivo

"El principal punto de convocarlos a ustedes, es informar que estamos buscando revolucionar el calor durante estos tres años, recién me acabo de incorporar luego de ver a mi padre preocupado por el proyecto Calor. Lo que se puso sobre la mesa con los socios del equipo fue poner en marcha un programa social, mi principal objetivo es proponer un granito de arena positivo en Monclova, para de esa manera poder involucrar a todos con el equipo. Buscamos sumar socios para crecer y apoyar a todas esas personas de bajos recursos que quieren crecer y no tienen la solvencia económica para pagar un camión y asistir a un entrenamiento. Se va a tener una charla con los jugadores para hacerles ver que ya están jugando en un club semiprofesional y no en un equipo de barrio, queremos jugadores comprometidos dentro del equipo", señaló El Vicepresidente.

Planes a largo plazo y firma de convenio con Club Necaxa

"Estamos buscando generar nuestra propia filosofía y generar jugadores que en un futuro puedan ir a la primera división de México, tampoco queremos incrementar la nómina para ganar un campeonato, eso no nos garantiza nada a largo plazo. Queremos que reconozcan al Calor de Monclova por lo que genera en la sociedad. Hace tres semanas estuvimos platicando con los dueños del Club Necaxa, personalmente conseguimos la cita, nos recibieron en Aguascalientes y estamos en espera del papel para firmar y poder exportar jugadores a sus filas, pero si no podemos dejar a alguien en dicha organización, vamos a seguir abriendo puertas para los chavos en otros clubes, pero el principal será el antes mencionado", puntualizó.

Nuevo estadio y liga de expansión

"Dentro de los planes es generar el club femenil, este estará participando en ligas locales y posteriormente ver cómo llegar a la parte profesional, pero queremos generar impulso en el sexo femenino.