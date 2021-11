FUTBOLISTAS DE PIEDRAS NEGRAS

Piedras Negras, Coah.- Un jugador fiel a los colores de su equipo, líder en la cancha, ese es Rivaldo Barrón Hernández que no le basta con llevar un nombre reconocido en el futbol profesional internacional por aquel astro brasileño que jugó con el Barcelona, este chico de tan solo 13 años se ha consolidado como un indiscutible para el conjunto de la Academia Santos en Piedras Negras y ahora con el combinado de ´´Guerreros´´, en el que se ha destacado por su disciplina y su técnica con el esférico y que como ya nos estaremos dando cuenta, el equipo de sus amores es el Santos Laguna por lo que no es por nada que sus equipos solo han sido estos dos en los que ha formado parte y ha hecho crecer su nivel en el balompié tanto hasta llegar a ser el capitán del equipo.

A continuación, un poco de lo que nos cuenta el número 10 de los Guerreros de PN y centrocampista del mismo.

¿A QUE EDAD COMENZO TU PASIÓN POR EL FUTBOL?

´´Mi familia siempre ha sido apasionada por este deporte y como lo notaras, del equipo de Santos Laguna y fue así como a la edad de 5 años pues fui empezando en el futbol con el equipo de la Academia Santos aquí en Piedras Negras en el que duré 3 o 4 años más o menos y después fue cuando el equipo de Guerreros me acojinó en su plantilla´´.

MUCHOS PREFIEREN ANOTAR, TU ESTAS EN LA CONTENCIÓN DEL EQUIPO, ¿POR QUE?

´´Me gusta defender y recuperar el balón, pero a la vez me gusta armar la jugada desde atrás es por eso que la posición de medio contención es la que más se me adapta y me gusta´´.

POCO A POCO TE GANASTE LA CONFIANZA DEL EQUIPO Y AHORA ERES EL CAPITAN, ¿COMO ES ESTE ROLL?

´´Es mucha responsabilidad, ya que todo las consecuencias buenas o malas repercute un poco mas en ti ya que llevas ese extra de ser el que dirige al equipo dentro de la cancha y siempre debes dar más para el equipo vayas ganando o perdiendo´´.

¿QUE ANECDOTAS NOS PUEDES CONTAR QUE TE HAYA DADO EL FUTBOL?

´´En una ocasión en un torneo fuera de la ciudad, Oribe Peralta me firmo el botín y además de que es muy bonito conocer lugares y otras canchas gracias a lo que más me gusta´´.

CON LOS EQUIPOS QUE HA FORMADO PARTE, ¿CUAL ES LA MEJOR EXPERIENCIA QUE HAS TENIDO?

´´Hubo un torneo en el cual quedamos campeones de manera invicta y esa sensación de ser los mejores es lo que más me deja marcado, y mejor aún fue que en la siguiente temporada volvimos a llegar a la final y conseguimos ganarla quedando bicampeones de liga´´.