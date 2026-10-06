Parque Xochipilli: Anuncian Festival Deportivo 2026 del 17 al 22 de noviembre

El Parque Xochipilli ya prepara todos los detalles para su próximo Festival Deportivo 2026, el cual registrará una maratónica actividad en 10 disciplinas diferentes.

A través de la coordinación deportiva que dirige Gabriel Camporredondo, el Parque Xochipilli celebrará su tradicional festival del 17 al 22 de noviembre, por lo que ya lanzó la convocatoria para que los equipos y atletas interesados en participar cumplan en tiempo y forma con su registro.

Para inscripciones y mayor información, los interesados pueden comunicarse a la oficina del Parque, a los teléfonos 866 633-1566 y 866 101-0473, o al correo electrónico [email protected].

Previo al inicio del evento se realizarán juntas los días 9 y 16 de noviembre, con el objetivo de organizar el sistema de competencia y el rol de juegos.

El Festival Deportivo 2026 registrará actividad en las disciplinas de básquetbol, fútbol rápido juvenil estudiantil, voleibol, frontenis, tenis, atletismo, ajedrez, fútbol infantil escolar, tochito y softbol estudiantil, en las que se premiará a los mejores equipos.