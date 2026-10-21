Atléticos logran triunfo contundente ante Santos: Genaro Rodríguez brilla con 3 hits

Genaro Rodríguez bateó de 3-3 y contribuyó con una tercia de anotaciones para guiar a los Atléticos a un triunfo por pizarra de 10-5 sobre Santos, en encuentro que abrió la quinta serie de la Liga de Béisbol 60 y Más, el pasado martes en el Parque Ferrocarrilero.

La novena santista se puso al frente en la parte alta del segundo capítulo, con un rally de 4 fabricado por Luis Govea, Nicolás Esquivel, Benjamín Martínez y Aldo Jasso; sin embargo, los A´s respondieron con la misma cuota en el fondo de la segunda tanda y emparejaron los cartones.

Para el tercer rollo, los Atléticos tomaron el comando con triple producción a cargo de Genaro Rodríguez, Elpidio Almaguer y Juan Cuéllar; posteriormente, Felipe Guzmán apareció en la sexta entrada para timbrar la quinta y última en la cuenta de Santos, a la vez que Atléticos definió el triunfo en la parte baja de la misma tanda con carreras de Gerardo Amador, Genaro Rodríguez y Juan Cuéllar.

Sobre la lomita del vetusto inmueble ferrocarrilero, Lucio Rivas relevó al abridor Gilberto Mena para acreditarse el triunfo, mientras que Hernán Rodríguez cargó con la derrota santista. Con este resultado, los Atléticos registran 2 victorias a cambio de un revés, mientras que Santos sigue en el fondo del standing con 5 derrotas en fila.