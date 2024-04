George Russell 'celebra' que Lewis Hamilton salga de Mercedes

La marcha del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, que se unirá en 2025 a Ferrari, es algo "positivo para Mercedes porque da la posibilidad de comenzar desde una hoja en blanco", afirmó este jueves su compañero de equipo y compatriota británico, George Russell.

Las palabras del piloto de 26 años fueron en la víspera de que este viernes arranque el fin de semana del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, con las primeras sesiones de ensayos libres.

Creo que este cambio es positivo para él (Hamilton) y positivo para Mercedes porque da la posibilidad de comenzar de nuevo desde una hoja en blanco. A veces, cuando has obtenido tantos éxitos en el pasado, te quedas un poco bloqueado en esa época victoriosa cuando el momento actual es muy diferente y lo seguirá siendo en 2026", expresó George Russell a la AFP.

En otro orden de ideas, Russell considera que Mercedes es un equipo que está diseñado para ganar en el campeonato mundial, sin embargo, considera que la competencia y otras circunstancias les han impedido mostrar su verdadero potencial.

En Mercedes estamos para ganar y todo el equipo trabaja duro para eso, pero no estamos donde querríamos estar. No es por falta de trabajo, es porque la competencia se ha hecho más dura. Hay que tener cuidado a todos los detalles porque a veces no hace falta mucho para ver afectado el rendimiento", agregó el británico.

Finalmente, el joven piloto británico consideró que Red Bull es el equipo que lleva la batuta actualmente en la Fórmula 1, pero piensa que hay al menos cinco pilotos con potencial para ser campeones del mundo.

Hay al menos cinco pilotos que podrían ser campeones del mundo si pilotaran un Red Bull... Es un camino largo, pero confío en Mercedes y confío en mí. Creo que todos tenemos nuestra oportunidad en un momento dado. Estoy convencido al 100% de que la nueva reglamentación en 2026 permitirá a Mercedes regresar a lo más alto", sentenció Russell.