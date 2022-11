Gerard Piqué anuncia su retiro

El español, Gerard Piqué sorprendió a todos los medios del mundo al anunciar su retiro de las canchas de fútbol, esto en medio de un divorcio y un juicio que lo puso en la mira del odio público.

"Vosotros, culers, me lo habéis dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou", dijo Piqué en un video hablando catalan.

Sera este próximo sábado, en el encuentro contra el Almería cuando Piqué le diga adiós al Barcelona y al fútbol, dejando un legado enorme en España pero manchado por sus ultimas polémicas.

Gerard Piqué se despedirá del fútbol con un palmarés envidiable en sus vitrinas: 8 Ligas, 1 Premier League, 4 Champions, 7 Copas del Rey, 3 Supercopas de Europa, 6 Supercopas de España, 1 Eurocopa de Naciones y 1 Mundial.