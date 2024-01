Gerard Piqué regresa al futbol como entrenador

Por medio de las redes sociales, el exjugador de futbol, Gerard Piqué, anunció que este regresa al deporte, pero ya no como jugador, si no como entrenador. El exdefensa del Barcelona aún no ha confirmado a qué equipo llegará.

Es un nuevo año y después de pensarlo detenidamente he decidido volver al fútbol. Lo echo mucho de menos. Esta vez no será como jugador. Será como entrenador. Compartiré más detalles al final de la semana. — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 9, 2024

Aunque se espera que Pique llegue a un gran equipo de futbol, pero este es propietario del club de Andorra de la Segunda División de España, el cual está en una mala racha desde la llegada del entrenador, Eder Sarabia.

Únicamente resta esperar a que sea el propio Gerard Piqué quien confirme cuál será el siguiente paso en su carrera y el equipo del cual tomará las riendas para debutar como entrenador