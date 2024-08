Gerardo Torrado es nuevo dirigente en Tigres; ya piensa en refuerzos

Gerardo Torrado fue presentado como nuevo Director Deportivo de la escuadra de los Tigres, llegando a su nuevo puesto con la intención de aportar los conocimientos que adquirió como director general deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, pues aseguró que eso le ayudará a tener un buen desempeño ahora que se une al equipo regio.

Creo que me llega en un gran momento, con mucha energía, con una compañía importante de mi familia, que eso para mí es fundamental, y sobre todo, me da la posibilidad de poder poner en práctica todo lo que viví en selecciones nacionales, que fue una gran experiencia, un gran aprendizaje y el conocimiento que he podido adquirir en los cursos que estado estudiando para ponerlos a disposición de la institución y del equipo", declaró.

Torrado que estará sustituyendo a Antonio Sancho, afirmó que sólo le faltó jugar en la escuadra de los Tigres, pues sabe que siempre estuvo ligado al equipo.

Una historia que me sucedió y que creo que me liga desde hace muchísimo tiempo a Tigres, yo tuve la fortuna de debutar y mi debut se dio en este campo, jugando con Pumas, luego en este campo me pasó de todo, me pasó, me tere un autogol, de lo metí a Jorge Campos, me pasó, meter un gol, fui amonestado, fui expulsado, yo le decía a mi mujer que lo único que me faltó fue jugar en Tigres, y hoy la vida me ha dado esta oportunidad, de llegar con este gran reto, muy bonito, el cual lo encaro con una gran ilusión", expresó.

Gerardo dejó de manifiesto que dentro de sus primeras tareas estará buscar algunos refuerzos para redondear el plantel, por lo que ya entabló conversaciones con el técnico Veljko Paunovic.

Ya hablé con Pauno, tuve la oportunidad de tener una llamada telefónica con él, para entender las necesidades de la plantilla, estamos abiertos, el mercados sigue abierto y cualquier cosa que nos ayude a apuntalar y estar pendiente de cualquier necesidad que se tenga".