Gignac pide que le borren gol contra Veracruz

En el programa La Última Palabra, el francés André-Pierre Gignac, delantero del Tigres, recordó su gol en contra de Veracruz mientras los jugadores protestaban por la falta de pago, por lo que Gignac pidió a la Federación Mexicana de Futbol que se le retirara este gol.

Fue en octubre del 2019, cuando los Tigres de la UANL se enfrentaron a los Tiburones del Veracruz en el Estadio Luis Pirata Fuente, cuando de manera de protesta los jugadores del Veracruz se quedaron parados, esto por la falta de pago.

A lo que el francés Gignac, decidió avanzar entro los jugadores estáticos, para finalmente anotar un gol, posteriormente los jugadores de los tigres señalaron que el la protesta solo duraría un minuto por lo que hubo confusión pues los de Veracruz siguieron la protesta por 4 minutos.

El francés admitió que se arrepintió de ese gol y señalo que es una mancha es su carrera, el francés afirma que después del gol, llamo a la FMF para que anularan ese gol.

"Hubo muchos malentendidos, al inicio era un minuto, después tres minutos; yo quería meter un gran zarpazo en la tribuna, a veces me salen goles increíbles, esa vez entró, la verdad ya habían pasado los tres minutos, pero no quería meter el gol. Yo después de ese partido marqué a la Federación y les pedí que me quitaran el gol, es una mancha que tengo aquí en México, estoy arrepentido"