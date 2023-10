¡Gloria viviente del béisbol!

Dicen que recordar es vivir... ¿Será?, bueno si se trata de recordar, me voy a ubicar a los últimos años de los 64, 65 y 66 en esta ex capital del acero en América Latina, recordar a un gran amigo y distinguido beisbolista Guillermo "Gato" Martínez Martínez.

Y para empezar, me fluyen gratos recuerdos, pero antes felicito a Memo Martínez, porque este 15 de octubre, llegó a la feliz edad de 78 años, su hijo Gilberto Martínez, el "Perruris" y lo acompañaron otros beisbolistas con grata trayectoria beisbolera, como la "Liebre" Jesús Valdez, Chacho Garza, y otros amigos del internacional conjunto Fara Fara Westh.

Y es que para empezar, me llegan gratos recuerdos, en torno a aquel equipo de beisbol de los tricampeones Siderúrgicos de Monclova, de Tomas Martell Aguirre y Alfredo "La Chiva" Jiménez, ahí estaba presente en la edición de 1965 el "Gato" Martínez.

"Ya no quise regresar en 1966 con Siderúrgicos, porque Don Tomas Martell, no me daba la oportunidad, que yo deseaba", me dijo en una ocasión Guillermo Martínez.

Recuerdo aquel inolvidable equipo, que era patrocinado por AHMSA, con ese gran entusiasmo que caracterizaba al Ingeniero Harold R. Pape, la mayoría de los jugadores procedían de Torreón.

Ahí le tocó vivir por dos años Guillermo "Gato" Martínez, y también asistió por invitación del cubano Óscar Rodríguez, a campamento de los Sultanes de Monterrey, dijeron que el Sungo Carrera mánager de Sultanes, le dijo a su coach de pitcheo, "ese chamaco ya está listo".

Pero resulta que la nostalgia invadió a Memo Martínez, y se regresó a su querida calle Lázaro Cárdenas de Monclova, a un ladito de la Calle Nueva, calle de ilustres personajes.

Ahora Memo Martínez, a sus 78 años de edad, todavía se conserva en perfecto salud y fortaleza, pero siempre recuerda sus grandes hazañas beisboleras en su juventud, la recta de 90 millas, que lució en los años de 1965 y 66, que fue la época de Oro del Béisbol del Norte de Coahuila.

Desde este espacio deportivo La Voz de Monclova, envío un fuerte abrazo para Guillermo "Gato" Martínez, con motivo de sus 78 aniversario de vida.