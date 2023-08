Golea América al Atlas femenil

En el partido correspondiente a la jornada 5, pospuesto la noche del lunes por tormenta eléctrica, que dañó la cancha del Estadio Jalisco, y que por tal motivo se jugó esta mañana en las instalaciones del Cecaf, el Atlas femenil sólo acentuó sus carencias en el Apertura 2023.

El inicio del partido fue el famoso round de estudio antes de mostrar completamente las armas. Pero al minuto 8, el América dio el primer aviso para probar los reflejos de la portera del Atlas, Camila Vázquez, quien tuvo una buena intervención para salvar a su equipo.

Tres minutos después, el Atlas elaboró una descolgada al área del América con un pase filtrado al movimiento de Alejandra "Tepa" Lomelí, quien entró al territorio americanista, encaró a la portera Itzel Velasco, pero su salida para achicar el ángulo fue inútil para evitar el 1-0, de las Rojinegras, al minuto 11.

Sin embargo, América no se descontroló y fue con calma en busca de la igualada, que encontró al minuto 21, con un centro al área por sector izquierdo de Nicolette Hernández, para que Kiana Palacios se levantara en el área y conectara de cabeza el 1-1 que enfrió el entusiasmo del Atlas.

América siguió presionando, y al minuto 41, una vez más, la arquera de 16 años, Camila Vázquez volvió a hacerse presente para evitar que el equipo visitante se fuera al frente en el marcador.

Para la segunda parte, la fortuna no acompañó al Atlas y al 54' le señalaban un penal en contra, que al 55´ejecutaba Andrea Pereira, para definir el 2-1.

Atlas se desordenó ante la frustración por dejar ir la ventaja inicial, y al minuto 62 concedió espacios y facilidades para que Sarah Luebbert anotara el 3-1.

Sin capacidad de reacción, Atlas se rindió y al 77´aceptó el gol Jocelyn Orejel para el 4-1.

En tiempo de compensación, al minuto 90 (+2), Karina Rodríguez escribió el humillante 5-1.

Con la derrota, el Atlas femenil se queda en los últimos lugares, con 3 puntos, mientras que América llega al liderato general con 15 unidades.

Técnico de América molesto por cancha del Cecaf

El técnico del América femenil, Ángel Villacampa, se quejó de los inconvenientes que presentó el hecho de haberse reprogramado el partido ante Atlas por el daño que sufrió la cancha del Estadio Jalisco ante la tormenta eléctrica del lunes por la noche, día para el que originalmente estaba contemplado el juego de la jornada 5.

"La dificultad del viaje de poder jugar ayer a jugar hoy (por la mañana), no es fácil, pero eso habla del carácter de las jugadoras, empezamos con un gol en contra, tuvimos que ajustarnos a la cancha, y esperemos que esta imagen se pueda solucionar porque esto no es lo mejor para un equipo de Primera División", dijo hoy el técnico del América femenil en conferencia de prensa posterior al juego contra Atlas al que venció 5-1 en las instalaciones del Cecaf.

Ángel Villacampa también se mostró incómodo por el mismo reajuste de fecha y horario debido a que le altera los planes que tenía para entrenar dos días al menos tomando en cuenta que el viernes ya enfrenta al Cruz Azul.

"Nos condiciona, porque no es lo mismo regresar hoy mañana, la preparación se altera, el partido ante cruz azul sólo lo vamos a entrenar un partido, sabíamos cómo estaba el calendario, ya no es que enfrentemos a Cruz Azul el viernes, el domingo enfrentamos a León, así está hecho el calendario, es verdad que hubiéramos preferido jugar anoche, adaptarnos hoy nos ha costado. Somos muy ambiciosos, destaco el carácter porque este equipo es capaz de revertir situaciones, hay que seguir así, pero no en juego porque todavía tenemos mucho por hacer", indicó.

Por su parte, el técnico del Atlas, Roberto Medina se mostró más comprensivo con el cambio de cancha, pero reconoció que como entrenador de Tigres, varias veces se quejó cuando las Rojinegras jugaban sus partidos de la Liga MX en Cecaf.

"Evidentemente el partido estaba para jugarse en el Estadio Jalisco, pero hay condiciones del clima que no podemos cambiar, y eso nos daba otras opciones, por eso hubo la necesidad de cambiar, no es la mejor instalación, lo dije antes y lo digo ahora, pero fue la mejor decisión para ambos equipos, y al final se vio un buen partido.

"El equipo hizo un muy buen partido durante 55 minutos, nos equivocamos en el penal, el equipo se empieza a desvanecer en la parte física, y tenemos que mejorar en eso. Rescato muchas cosas de nuestro equipo, competimos, pero el equipo se cae, se pierde la atención con los goles en contra, y hay que avanzar para que este equipo compita al tú por tú más tiempo", analizó el técnico del Atlas, Roberto Medina.