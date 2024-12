Gonzo Pineda se deslinda de Chivas y apuesta por Atlas.

GUADALAJARA, Jalisco 16-Dec-2024 .-Gonzalo Pineda sabía que en cualquier momento llegaría la pregunta. Pero el nuevo técnico del Atlas supo cómo responder sin herir sensibilidades de nadie y sobre todo de la afición tapatía que lo identifica por su pasado como jugador de Chivas con el que fue campeón de Liga en el Apertura 2006.

Y de tal manera, Gonzalo Pineda recordó que su trayectoria futbolística no se define por Chivas.

"En mi vida tengo varias etapas. Tengo un pasado con Pumas, Chivas, San Luis, Cruz Azul, Querétaro, con Puebla, después dos años extraordinarios como jugador del Seattle Sounders, después fui auxiliar ahí y luego entrenador en jefe del Atlanta United. Hoy me toca estar en este proyecto con Atlas y son etapas, momentos. Algo que yo tenía marcado es que siempre he sido profesional donde quiera que he estado, siempre he dado lo mejor por el escudo que traigo en el pecho, y siempre digo esto: 'este escudo es el que le da de comer a mis hijos y para mí es sagrado, por eso lo doy todo'. Entonces, me debo a este club, a esta afición, y seré igual de profesional como lo he sido siempre", dijo hoy en la conferencia de prensa de su presentación oficial como técnico del Atlas, realizada en las instalaciones de la Academia AGA.

Gonzalo Pineda recordó que tras su retiro como futbolista pasó once años fuera de México preparándose como técnico, primero como auxiliar en el Seattle Sounders y posteriormente como técnico en el Atlanta United, y finalmente llegó la oportunidad en la Liga MX.

"Acepté porque veo tres cosas muy importantes. La primera es el Grupo Orlegi que me llamó la atención desde hace tiempo, es de los grupos más serios de trabajo en México, con una estructura bastan buena, que sabe conformar equipos de trabajo y no solamente al cuerpo técnico sino a todo lo que le acompaña y crear equipos exitosos y no siempre con los que muchos piensan que son los mejores jugadores de México, pero con un trabajo detrás de mucha gente, y después veo a un grupo de jugadores muy talentosos en Fuerzas Básicas, y eso me ilusiona mucho el trabajar codo a codo con los canteranos", indicó.

El adiós de Beñat

La semana pasada el Atlas sorprendió al informar que Beñat San José no seguiría en el Atlas, pese a que en teoría ya habían llegado a un acuerdo verbal para darle continuidad a su proyecto.

El presidente deportivo, Germán Brunati, explicó las razones por las que decidieron dar por finalizado el ciclo con Beñat San José para después buscar a Gonzalo Pineda.

"Cuando termina el torneo hicimos un balance de lo bueno y lo malo, fue positivo (el balance) y si bien el cierre del torneo quedó la sensación amarga, la idea era continuar, construir hacia delante, pero cuando empezamos a hablar del futuro no estábamos en la misma sintonía, y como queríamos mantener la buena relación decidimos que lo mejor era no continuar.

"Cuando empieza a suceder el desenlace de la continuidad de Beñat, nos reunimos con Gonzalo, no era un desconocido para nosotros. De hecho, Pepe (Riestra, Director Global de Grupo Orlegi) me había dicho dos meses atrás que me juntara con Gonzalo, pero se pospuso la reunión, y cuando se dio congeniamos mucho en la forma de trabajar.

"Nos enfocamos de cuando fue entrenador en Atlanta, fuimos con una expectativa y quedó superada.

"En una de las reuniones estábamos de acuerdo con la visión del equipo, pero había situaciones que no estaban cerradas como el tema de jugadores, Gustavo (Del Prete) ya estaba cerrado, pero en otras hicimos un compás de espera para que Gonzalo viera a los jugadores porque no es lo mimos verlos por video a cara a cara", señaló.