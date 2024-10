GP de México/ Fer Urquiza, de creador de contenido al GP .

CIUDAD DE MÉXICO 23-Oct-2024 .-¿Cómo pasas de ser creador de contenido en redes sociales a competir en una de las carreras del Gran Premio de la Ciudad de México?

El mexicano Fernando Urquiza es el ejemplo de que los sueños sí se cumplen y este fin de semana correrá para Blac Racing Team en la categoría Súper Copa GTM, como parte de las carreras soporte del GP de la Ciudad de México de la Fórmula Uno en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Fercho" comenzó a correr en automovilismo en el año 2010, pero alcanzó popularidad a partir de 2017 gracias a sus videos de autos publicados en plataformas digitales, los cuales le abrieron más oportunidades para crecer como piloto.

"Muchos creen que empecé haciendo creación de contenido, pero realmente fue al revés, yo empecé a correr coches siete años antes. Mi primera carrera fue en el 2010, pero es un tema complicado, porque hay muchos creadores que tienen una carrera universitaria o que son expertos en un tema, de ingeniería, de autos en general, y pues a veces por el simple hecho de contar con el término de "influencer" se descalifica todo lo que hay detrás de una persona. Muchas veces hay mucha preparación y hay que analizar cada caso porque hay contenido muy valioso", confesó Fernando a CANCHA.

Aunque ha tenido que batallar con cierto menosprecio y críticas en su faceta como piloto debido a su labor como creador digital, Urquiza puede presumir de haber competido en diferentes categorías de rally y turismos de resistencia, además de ser actual bicampeón de La Carrera Panamericana.

"La gente que me sigue sabe mi historia, pero la gente que me ubica y no necesariamente me sigue, pues sí de repente tiene el comentario de "ay, ya metieron a un influencer más a correr", cuando en realidad yo comencé a correr autos desde mucho antes de generar contenido", señaló.

"Específicamente en las carreras creo que hay varios casos de creadores que si debutaran en alguna categoría me parece que no les iría mal, son personas que con algunos entrenamientos sin duda podrían estar en la primera mitad de la tabla de algún campeonato. Entonces creo que hay que esperar cosas interesantes de creadores de contenido que puedan seguir entrando a este mundo", agregó.