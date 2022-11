Guardado defiende a Messi tras polémica de la camiseta con Canelo

Qatar.- En medio de la polémica por el vídeo en que se ve a Lionel Messi con una camiseta de la Selección Mexicana en sus pies, el capitán tricolor, Andrés Guardado, defendió al astro argentino de las ´amenazas´ del boxeador Saúl ´Canelo´ Álvarez y dijo que el campeón del mundo no entiende la situación.

Durante una entrevista con el medio TyC Sports, ´el principito´ tomó su rol de capitán para poner paz en el asunto y evitar que la situación continúe escalando como lo ha hecho desde que se difundieron las imágenes el fin de semana.

Añadió que en sus años de carrera ha llegado a enfrentarse con la estrella argentina varias veces en el campo y lo conoce como persona.

"Sé la persona que es Leo (Messi). Quizás, Canelo no entiende lo que pasa en un vestuario. A mí me parece una tontería. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo, lo que se ha generado es para vender algo o generar polémicas", dijo el capitán mexicano.

Andrés Guardado finalmente reveló que el jersey que se ve en el vídeo era el suyo, como mostraban las imágenes en las que claramente se aprecia su característico número 18 y añadió que él tenía el de Lio Messi en el piso de su vestuario.

"La playera del piso era la mía y me quedé con la suya (de Messi) y me quedé con la suya e igual la puse en el piso porque es cómo ordena la utilería.

"Cuando tu dejas lo sudado en el suelo, va para lavar. Lo que dejas en el suelo, te lo llevas a tu casa. Yo también llegué y la tiré para que la lavaran, no le dimos importancia", reveló el mediocampista que juega su quinto mundial.