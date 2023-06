Guardiola 'amenaza' al Real Madrid tras conquistar la Champions: "estamos a 13"

El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, afirmó que sentía que estaba "escrito en los astros" que su equipo coronara su gran temporada levantando el trofeo de la Champions League, logrado con un 1-0 sobre el Inter de Milán, en la final de Estambul.

Estoy cansado, tranquilo y satisfecho, ¡pero cómo de difícil de ganar es este maldito trofeo!", dijo con una sonrisa.

No podía pasar de otra manera, lo sabíamos. En la primera parte estábamos nerviosos. Teníamos que tener paciencia. Esta competición puede ir para un lado o para otro, pero estábamos ahí y estaba escrito en los astros, el trofeo es para nosotros", celebró.

Guardiola, que ya fue campeón de Europa con el Barcelona (1992 como jugador, 2009 y 2011 como entrenador), dijo que tras el 'triplete' (Premier League, Copa de Inglaterra, Champions) toca festejar y no pensar automáticamente en la nueva temporada.

Por el momento, no tengo la suficiente energía para pensar en la próxima temporada. Ganar esta competición y conseguir el triplete es tan difícil que la manera hoy no importaba. Lo que importaba era ganarla", sentenció.

Vamos a celebrarlo en el hotel con la familia y los amigos. El lunes será el desfile en Manchester. Lograr un triplete es muy difícil", se enorgulleció.

Antes que el City, el único club inglés en lograr ese triplete había sido el Manchester United, en 1999.

Guardiola había dicho que para ser considerado un equipo grande, el City tenia que ganar la Champions.

Ahora estamos solo a trece Champions del Real Madrid", dijo en tono jocoso, comparándose con el equipo blanco, que tiene el récord de catorce trofeos de Champions.

Que tenga cuidado el Madrid, que estamos llegando. Si se duerme, lo alcanzamos", continuó la broma.

No podemos compararlo. Para nosotros es solo la primera. Es un alivio para el club tener este trofeo. Ya no me van a preguntar en el futuro si vanos a ganarla o no", añadió ya en tono más serio. Yo estaba más contento cuando ganamos la FA Cup hace una semana contra el United", indicó. "Hoy es más sentimiento de alivio y quitarme la presión", analizó.

La gente espera que cada año gane el triplete. Soy buen entrenador pero no lo suficiente como para ganar siempre un triplete", afirmó.