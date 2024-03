Había cumplido 'Cabecita' su ciclo en el América

CIUDAD DE MÉXICO 22-Mar-2024 .-El delantero uruguayo Jonathan Rodríguez indicó que no tenía la participación que deseaba con el América y que su ciclo con el club había terminado.

"Cabecita" fue presentado este viernes como nuevo delantero del Portland Timbers de la MLS.

"Tenía la expectativa de que quería estar en un equipo en la MLS, es decir, me sentía como que había cumplido un ciclo en América, no estaba teniendo tanta participación de la que yo pretendía. Gracias a dios se me abrió la puerta con Portland y uno está agradecido.

"Estoy muy contento, espero hacerlo mejor de lo que estaba antes y espero aportar. Tengo mucho por dar y aprender, espero hacerlo mejor", dijo.

El atacante estuvo en la Liga MX con el Santos en 2016, pasando en 2019 a Cruz Azul. En 2022 fichó con el Al Nassr, donde estuvo sólo unos meses para volver a México con el América.

Con los tres equipos fue campeón de liga, siendo con las Águilas monarca del pasado Apertura 2023. Sin embargo, perdió la titularidad con la llegada de Julián Quiñones y varias veces fue hasta la tercera opción del entrenador André Jardine.

En los últimos partidos del Clausura 2024 ya no fue convocado por los azulcremas.

"Yo me siento muy bien, no paré ningún segundo desde que estaba en México. Sí me perdí un par de juegos, pero fue por decisión del técnico de dejarme apartado, pero obviamente yo estaba entrenando, tuve participación con el filial del equipo, hice pretemporada, estoy muy contento, feliz de estar y no veo la hora de que llegue el fin de semana que me autoricen la visa para poder jugar. Esperando ese momento", mencionó.

"Para eso vine, aspiramos a la clasificación, los Playoff y conseguir el trofeo".