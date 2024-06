Habla sobre la profesión de su hijo Demonio Negro

Abdel García Medellín se hizo luchador a pesar de la negativa de su padre, Salvador Cardona, quien fue pancracista y conoce bien los riesgos que hay dentro de un cuadrilátero.

Don "Chava" hizo carrera con los seudónimos de Alacrán de Durango, Doctor Kronos II y Amenaza Blanca, con los que se presentó en arenas de Monclova, Saltillo, Monterrey, Torreón y Ciudad Juárez. Por varios años sufrió en carne propia el dolor y sacrificio que implica ser luchador, por lo que se oponía a que su hijo pasara por lo mismo.

Sin embargo, Abdel heredó la pasión por la lucha libre y quería ser como su padre. Por ello decidió entrenar a escondidas y tras unos meses de preparación hizo su debut como el Demonio Negro.

"Yo no quería que fuera luchador por los riesgos y lesiones que hay en este deporte, siempre me opuse a que entrenara", dijo Cardona a La Voz.

"Creo que tendía unos 15 años de edad cuando consiguió trabajo como guardia en una arena a la que asistíamos cada semana. Al paso de un tiempo el promotor me dice, "Chava" voy a programar a tu muchacho, y yo sorprendido le pregunté que cómo lo iba a subir a luchar si ni siquiera había entrenado, a lo que el promotor me dijo, apoco no sabes que ya anda luchando en las arenas del Sector Oriente".

Tras enterarse que su hijo se había convertido en un luchador profesional y mostraba notorias cualidades como rudo, Salvador sintió una mezcla de miedo y orgullo.

Desde la primera vez que vio luchar a su hijo, Cardona desarrolló un habitual nerviosismo al conocer los arriesgados lances y castigos que el Demonio ejecutaba sobre el ring, pero a la vez, se llenaba de alegría al revivir, a través de Abdel, las noches de gloria que vivió en su etapa como luchador.

"La primera vez que lo vi luchar sentí un miedo tremendo de que se me lesionara al fallar un lance, una pasada o que un rival me lo fuera a lastimar. También me daba miedo pensar que la afición lo fuera a rechazar, pero en un momento me di cuenta que tenía un carisma nato a pesar de ser rudo y que la gente lo apoyaba mucho".

"Siempre trabajó al máximo, siempre se entregó en el ring para agradar a la afición. Fue una persona humilde y la prueba son las muestras de cariño de aficionados y compañeros. Para mi, él era mi mejor amigo y ahora aquí me tienen llorando porque a un tonto se le ocurrió quitarme a mi muchacho", comentó Salvador Cardona.