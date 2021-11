"Hacemos lo mismo desde hace 30 años"; Jorge Campos critica a la selección

VANGUARDIA.- El ex portero de la Selección Mexicana Jorge Campos no se dice sorprendido por los marcados tropiezos del combinado en la eliminatoria Concacaf rumbo a Catar 2022, porque “el sistema de hacer las cosas es el mismo de siempre”, desde décadas atrás y se prioriza lo económico sobre lo deportivo.

Jorge Campos asegura que se sigue “haciendo lo mismo desde hace 30 o 40 años y la prueba está en que la Liga MX cuenta con múltiples extranjeros”.

“En mis tiempos había cuatro como límite, pero se trataba de jugadores de súper gran nivel que les enseñaban a los chavos a crecer futbolísticamente. Nosotros no avanzamos y seguimos en lo mismo. Si esto continúa, en el futuro no va a haber jugadores para la selección, vamos a tener problemas. No hay chance para los chavos, no tienen fogueo”, señaló.

El cancerbero, tres veces mundialista, enfatizó que el mal momento de México en la eliminatoria rumbo a Catar 2022 se debe “a toda la planeación de los 4 años, de todos los años que hay y que ha habido durante todo el futbol mexicano”.

Agregó Jorge Campos que “cuando pasa esto, vamos contra los entrenadores, contra los jugadores, y más sobre los entrenadores; así es nuestro futbol que no hemos entendido que lo más importante es lo deportivo. Y esto ha pasado siempre, desde que tuve la fortuna de estar en la Selección”.

También hizo un llamado al presidente de la FMF, Yon de Luisa, y a los dueños de clubes de la Liga MX para que se haga algo diferente, pues tiene claro que solo así el futbol mexicano tomará un camino un camino diferente y mejor.