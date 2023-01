"Hay a la vuelta"; Jürgen Klopp y Mauricio Pochettino le dijeron no a la selección

El exdirector de las selecciones nacionales, Guillermo Cantú, dio a conocer para ESPN que la Federación Mexicana de Fútbol estuvo en la búsqueda de los directores técnicos, Mauricio Pochettino y Jürgen Klopp para dirigir la selección mexicana.

Cantú, aseguro que durante el proceso mundialista de Rusia 2018, la FMF regalo a los directores técnicos que militan en Europa una oportunidad para dirigir a la selección mexicana, pero estos se negaron casi de inmediato.

Así lo dio a conocer durante una entrevista con ESPN: "Klopp a mí siempre me gustó; él acababa de salir del Dortmund, lo contactamos y la respuesta fue que en su plan profesional no iba a tomar ninguna selección por el momento", recordó el ex dirigente de la Federación Mexicana de Fútbol.

"A mí me encanta cómo técnico (Mauricio Pochettino). Y después de haber platicado con él, también... Él tiene un equipo de trabajo padrísimo. No sé si entra en el tema del presupuesto en México" agregó Cantú.

Ante la negativa de ambos directores técnicos, la Federación Mexicana de Fútbol se hizo del servicio de Juan Carlos Osorio, con el cual, México tuvo una de sus mejores actuaciones, ganando contra Alemania en la fase de grupos.