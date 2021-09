Heavy Rock: Una vida alrededor de la lucha libre

Las dinastías dentro de la lucha libre son una cara importante del pancracio, lo cual genera que la vieja escuela se siga transmitiendo a las nuevas generaciones y que las rivalidades no dejen de existir, llevar un estilo de vida como trabajador y luchador no es nada fácil, pero es algo que llena de satisfacción a muchos estetas.

Tal es el caso del establecido luchador Heavy Rock quien tiene 18 años dentro de la lucha libre profesional, sus inicios fueron en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, pero monclovense por adopción al llevar la escuela del pancracio local. Forjado bajo la tutela de su padre Valente Castillo, no tuvo otro maestro que le enseñara los secretos de sobre el encordado.

EL DEBUT DE HEAVY ROCK

Mi debut fue un 25 de junio del 2004, recordar esa fecha para mí es de sentimientos encontrados, ya que mi primera lucha fue en contra de Baby Black quien es mi hermano, arriba del ring uno se olvida de todo, fue una lucha inicial posteriormente estuve entrenando tres años para poder escalar a combates estelares como todo luchador.

SUS MAYORES LOGROS

El camino no ha sido fácil, hasta el momento tengo un total de tres máscaras y tres cabelleras, pero como todo luchador uno de los mayores logros es seguir vigente y estar dentro del agrado del público.

A pesar de ser rudo venir de fuera la afición siempre se me entrega, no importa si son gritos para abuchear o corear mi nombre eso es algo que no tiene descripción y es un gran logro.

EL TRAYECTO DIFÍCIL DE LA LUCHA LIBRE

El momento más complicado de mi carrera luchistica siento que fue la lesión de mi hermano Baby Black, cuando él se aparta de la lucha libre un tiempo, eso me golpeó anímicamente lo cual hizo que yo bajara mi nivel luchistico porque él y yo luchábamos juntos en todos lados, estar en el rin sin el a mi lado fue algo complicado, después el mismo promotor Padilla me inyectó esa chispa que hacía falta y por eso ahora estamos donde estamos.

LA PANDEMIA Y LA LUCHA LIBRE

Directamente la lucha libre no es algo de lo que vivo en lo económico, pero es el deporte que yo amo y que practicó desde los cinco años de manera seguida, pero con la pandemia eso cambió todo fue diferente de luchar tres veces a la semana es algo que me da vida, pero para un año completo fue complicado, no dejamos de entrenar para estar en forma, pero es bueno que este año estuvimos de regreso.

LA LUCHA HOY EN DÍA Y SU CONSEJO A LOS JÓVENES

Este deporte ha cambiado y ha ido en evolución, pero lo que yo siento que ha cambiado más en estos años es el aficionado, cada vez se vuelve más exigente.

A los jóvenes les digo que los sueños si se cumplen, recuerdo cuando era niño y me sentaba en los vestidores ver a estrellas cambiarse, ahora estoy junto a ellos, en la actualidad ellos me miran cambiarme y prepararme para salir a luchar con ellos, entrenen duro para ser para debutar, no dejen de hacerlo para que puedan llegar a lo más lejos.

SU RIVALIDAD CON BABY RAP

Las rivalidades yo no las ando buscando, tengo la fortuna y suerte de que las que surgen me buscan a mí, desde hace dos meses le quite la cabellera a Baby Rap, la única manera en que esto se retire su momento ya pasó, el momento ahora es de Heavy Rock.

EL AGRADECIMIENTO

Finalmente quiero darle las gracias a toda la gente que me ha apoyado y sigue asistiendo a una arena para apoyarme, tengan en cuenta que cada vez que suba al ring siempre voy a dar todo de mí.