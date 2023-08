Héctor Herrera mantiene esperanza de regresar a la Selección Mexicana

Recientemente los nombres de Carlos Vela y Javier Hernández fueron nuevamente puestos sobre la mesa para ser considerados nuevamente para integrar a la Selección Mexicana.

El técnico del Tri, Jaime Lozano, habló sobre la posibilidad de un nuevo acercamiento con estos dos jugadores, aunque la lesión del Chicharito lo mantendría al margen y son otros los nombres que podrían volver a enfundarse en la casaca verde.

Chicharito está lesionado y Carlos Vela es de los poquitos que nos falta también de platicar con él para saber cuál es su sentir. Evidentemente el jugador que tenga la ilusión y la intención de defender esta camiseta tendrá las puertas abiertas para ganarse una convocatoria, hay que estar en un gran momento en su club".

El caso de Carlos Vela en específico hay que hablar con él hay y saber cuál es su sentir, cuál es su postura, si él tiene la ilusión e intención de seguir representando a la selección nacional o si él prefiere dedicarle el 100% de su energía a su club y en este caso también a su familia", mencionó Lozano.

Sin embargo, quien tiene claras las aspiraciones de volver al Tri es Héctor Herrera. Los próximos partidos amistosos que sostendrá el equipo mexicano ante Australia y Uzbekistán podrían contar con la presencia en la convocatoria de el jugador del Houston Dynamo.

El mediocampista de 33 años no ve acción con la camiseta tricolor desde el duro descalabro ante la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Qatar, a partir de entonces ha estado borrado de las convocatorias.

Con Héctor hablé muchísimo, fue mi primera parada antes de la Copa Oro en Houston. Se acercó a la concentración, estuvimos prácticamente toda una tarde hablando de muchísimas situaciones y saber cómo está, cuál es su sentir y me interesa mucho".

Hace un rato me preguntaron por Vela y a lo mejor el sentir de ellos es ya no venir y uno los está convocando sin tener esa información o todo lo contrario, a lo mejor su intención es seguir siempre que estén disponibles, siempre que el técnico los consideré y con Héctor fue eso. Al final él me lo había dicho antes, pero lo corrobore esta vez ya que se confirmó la decisión de que yo siguiera al frente".

Héctor también tiene la intención de seguir apoyando y de seguir representando a México cada vez que lo veamos conveniente".