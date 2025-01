Héctor Herrera se dice listo para reaparecer en Liga MX

Poco a poco, toda la plantilla del Deportivo Toluca ha comenzado estar disponible para Antonio Mohamed, pues el viernes pasado debutó Franco Romero y esta semana apunta a que Héctor Herrera jugará sus primeros minutos como elemento escarlata en el torneo Clausura 2025.

En conferencia de prensa, HH se dijo feliz de regresar al balompié azteca, donde asegura tratará de ayuda a los Diablos Rojos en su búsqueda por el título:

Estoy muy emocionado por regresar a mi país, y jugar en una institución como lo es el Toluca; me ha sorprendido mucho el club, la ciudad, la gente y lo aficionado que son. Me gustaría ayudar a llegar al objetivo, que es algo que desean mucho, y es una forma de agradecer la confianza que me depositaron".

Asimismo, platicó que los primeros acercamientos para fichar por la institución mexiquense fueron desde hace varios meses:

Todo empezó en una charla entre bromas con Sinha después del partido de la Leagues Cup, y ahí le dije llévame a Toluca, y dice que ahí se empezó a poner mi nombre sobre la mesa. Empecé a hablar con ellos mucho antes de que llegara el Turco, obviamente que hace más atractivo venir acá porque es un técnico con tanta experiencia".

Del mismo modo, afirmó estar listo para este miércoles debutar ante Pumas, pues ya cumplió su sanción de tres partidos que arrojaba desde la MLS:

(Extraño) muchísimo, llevo tres meses sin jugar; tuve dos meses de vacaciones más el tema de la suspensión, y tengo muchísimas ganas de jugar y ayudar al equipo. Hay altura, pero es normal, y el periodo de suspensión me vino bien para prepararme para llegar lo mejor posible a los partidos".

Por último, además de destacar el nivel de la plantilla de Toluca, el mediocampista de 34 años habló de lo que puede aportar en la cancha al equipo comandado por el Turco:

Tenemos un equipo joven de mucha calidad, tanto futbolística como humana; creo que puedo sumar experiencia, tranquilidad, posesión de pelota, buena salida para que mis compañeros de arriba puedan encontrarse en una mejor zona para iniciar el ataque; tenemos gente muy peligrosa adelante, y nosotros podemos darle ese soporte para que se sientan tranquilos".